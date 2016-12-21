台復興航空董事會通過解散公司

在台灣成立65年的復興航空（興航）本週二宣佈解散，即日停飛，將退出台灣航空市場。興航召開記者會解釋，指今年至10月底就已經虧蝕27億元新台幣（下同），「每天一開門就是虧1,000萬元」。由於毫無預警下即時全面停飛，估計有約一萬人受影響滯留在外地。

本被冠以台灣「現存最悠久航空公司」的復興航空，桂冠即將會拱手相讓給別人。復興航空是台灣第一間民營航空公司，2014及2015年發生兩次大型事故，令復興航空今年前三季虧損持續擴大，虧損達22.17億新台幣，載客率不到五成。2014年7月23日傍晚，復興航空一架高雄飛馬公GE222班機，疑迫降失敗墜毀，在澎湖縣湖西鄉西溪村墜毀，造成48人死亡。「飛航安全委員會」事後公佈「復興航空公司GE222飛航事故事實資料報告」，證實飛機走錯方向，兩名駕駛員均未看見跑道，造成事故發生。2015年2月4日上午，另一架復興航空GE235班機，在松山機場附近失事，墜毀在臺北市基隆河，造成43人死亡、15人受傷。且飛機墜毀前，還擦撞行駛在環東大道的一輛計程車。

興航突然宣佈停飛一日後，就召開臨時董事會商討，決定解散復興航空。興航開記者會宣佈即日停飛，退出台灣的航空市場，於明年1月11日的股東會通過後實施。董事長林明昇稱，去年公司虧蝕20億元，當時仍有資產可以變賣，但今年截至10月底，就已經虧蝕了27億元，即每月虧損2至3億元，「每天一開門就是虧損1,000萬元，再半年、1年或許就得宣告破產，更無力負責」。林明昇又指，目前統計，停航後整體受影響的旅客估計有10萬人次，包括滯留國外的大約1萬人次，林指受影響的旅客機票將獲全額退款，而華航及長榮兩家航空公司亦會提供六五折以下的優惠，協助改機票的國外旅客返回台灣。並會成立小組處理旅客退票、債務清償等事宜，所有員工會按勞基法資遣。在記者會後，林明昇發出致員工的信，文中向員工表達最深的歉意，並稱「結束營運，是一個極其痛苦的決定」。

林明昇指，空難令顧客大幅減少，雖然後來有所改善，但仍未能轉虧為盈。至於為何前日否認停業消息，後來又宣佈停飛，更宣佈解散，林解釋，這是因為日前他仍跟有意增加資本的人商討，希望能協助改善營運，但可惜最後事與願違，他在記者會向大眾鞠躬致歉。林明昇稱，現階段公司的資產仍大於負債，仍有能力向旅客或員工作出賠償。台灣民航局21日晚發聲明指，興航罔顧責任，無預警停飛，又沒有妥善處理受影響旅客的權益，決定罰款300萬元。