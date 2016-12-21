特首選委會各界候選人名單已出

2016年選舉委員會界別分組提名期已於11月14日完結，政府於11月22日把有效提名刊憲，並將下12月11日舉行選舉。宗教界界別早前已以抽籤形式確定60席提名結果，另70名立法會議員及36名港區全國人大代表是選委會當然委員，3個界別共佔166個選委會席位

多名黨內人士評估，在十二月十一日特首選委會選舉有結果後，隨即舉行特別會員大會，必定與黨主席葉劉淑儀表態是否參選特首有關，但葉太縱使去馬參選特首，亦預料不會辭任黨主席及立法會議員職務。事實上，新民黨對上一次召開特別會員大會，已是2011年特首選舉前夕。該次大會在選委會選舉之前召開，開宗名義是葉太就參選特首徵詢會員意見，並闡述理念和政綱，尋求黨員支持。不過一個月後，葉太因爭取不到足夠提名票，宣布放棄角逐特首。對於劉慧卿指外間有人認為葉劉淑儀「恨做特首」，葉太認為自己只是有決心和有抱負，外界不應批評有決心的人，「唔通遮遮掩掩先好?」另外，立法會前主席曾鈺成早前表示「被人告狀」，故決定放棄與前港督彭定康同場出席論壇，葉劉淑儀認為屬曾鈺成的個人決定。她又直言，「我根本唔想同肥彭一起」，批評彭定康在任港督期間，「搞政治搞得太過份」。她曾表示參選特首不是為錢、而是為興趣，又強調向來有勇氣，自稱是「小婦人」 ，背後絕對沒有大財團撐腰，亦沒有向任何一個財團傾斜。

而現任特首梁正英也在日前與國家主席習近平會面，梁振英表示，會面期間沒有談及連任或特首選舉的問題。梁振英強調，會面完全沒有準備談及他個人是否連任問題，只是談論港府和他的工作，他向習近平滙報香港經濟最新發展情況，並指習近平在會面中，沒有提及他或港府要改進的地方，只是充分肯定他們的工作。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平的充分肯定，只是沿襲過去做法，看不到有弦外之音，沒有對中央是否支持梁競逐連任，釋放任何正面或負面信息。