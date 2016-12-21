迪士尼擴建漫威、魔雪奇緣園區

華特迪士尼宣布香港迪士尼樂園度假區擴建，在2018至2023年期間，差不多每年都會推出至少一項新設施，保持及提升樂園吸引力，更會新增全球首個漫威（Marvel）超級英雄及魔雪奇緣主題園區。

被問到漫威超級英雄或魔雪奇緣主題園區數年後才推出，會否擔心到時熱潮已減退，商務及經濟局長蘇錦樑認為不會過時，因樂園不斷更新設施及內容，提升吸引力，迪士尼亦會推出電影續集，保持迪士尼人物的新鮮感。迪士尼亦表示，超級英雄及魔雪奇緣主題區是全球首個主題園區，具有一定吸引力，而魔雪奇緣的吸引力仍然持續，認為它沒有時效性，即使數年後開放，對遊客仍具吸引力。

迪士尼預期在2018年推出首個新的遊戲設施，就是將現有的「巴斯光年星際歷險」變成「漫威超級英雄」主題的新遊戲設施；「探險世界」園區亦新增以迪士尼新電影主角Moana公主為主題的表演場地，遊客日間可以體驗互動式舞台表演。

2019年則會擴建「睡公主城堡」，日間會有結合舞蹈、雜技、煙火及迪士尼人物的表演，晚上會以投影效果、噴泉及煙花匯演。

「魔雪奇緣」主題區預計於2020年開放，並會新設2項機動遊戲和其他娛樂項目：遊客可乘坐小木船，遊走熟悉的景點，直達愛莎女皇的冰雪皇宮；遊客亦可乘坐雪橇，體驗冰雪世界。

園方預計2021年會推出一個重新塑造的遊樂措施，但未有公布詳情。

2023年預計完成所有漫威英雄園區工程，成為全球首個威漫主題區，並會新增多一項機動遊戲，遊客可與復仇者聯盟體驗動感刺激的機動遊戲。