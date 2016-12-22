一家之「煮」不用煩惱了！ 今年平安夜出外用餐！

文 | Jiong Gong

编辑 | Zita Lam

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以為所有餐館都會在聖誕時節休息？這樣你就大錯特錯了。若果你是一家之「煮」，正在頭痛今年要準備什麼菜餚，不如記下這些餐廳名字，立即打電話去預約，與家人朋友吃上一頓豐富的聖誕大餐！

Agrodolce

西西里島的傳統「七鮮宴」（Seven Fishes）回歸！在Agrodolce，你可以選擇五鮮或者七鮮版本，價格分別是$55及$75。「七鮮宴」，即意大利傳統年夜飯，起源於該國南部地區，為慶祝耶穌誕生，具有豐富的宗教意味。在天主教中，海鮮、魚類是唯一可以在禁食期間享用的肉食；而7這個數字，也在天主教中有特別的意義（七大聖事、七宗罪等）。通常這意式年夜飯的七種海鮮包括：龍蝦、蛤、海膽、對蝦、蚌類、扇貝和鱸魚等。 Agrodolce則包括青口、鳳尾魚。

餐單：http://agrodolcerestaurant.net/home/menus/xmas/

電話：206.547.9707

Tilth

Tilth 是大廚 Maria Hines 在西雅圖開設的全美第二家受認證的有機餐館。 Maria Hines 是西雅圖及全美的餐飲界領軍女性人物， Agrodolce 也是她旗下的餐廳。而這間 Tilth 對 Maria 意義非凡，2009年她憑藉優異表現獲得了美國餐飲界最高榮譽 James Beard Award。Tilth 的聖誕夜大餐包括優雅精緻的四道菜，價格$80，另有專門的 wine pairing 可供選擇

菜單：http://tilthrestaurant.com/christmas-eve/

電話：206.633.0801

RN74

聖誕夜享受一頓豐盛的法式大餐也是不錯的選擇，除了日常菜單，還有RN74的聖誕夜特點，如鵝肝和雅馬邑法式芭菲，整隻烤鴨，聖誕布丁等等。

菜單：http://www.michaelmina.net/restaurants/seattle/rn74-seattle/

電話：206.456.7474

Lark

每人$70，三道菜，包括扇貝配烤麵包（scallops with roasted sunchokes）、山藥玉棋（yam gnocchi）、斑紋甜南瓜（delicata squash）以及黑松露乾酪等。

菜單：https://larkseattle.com/news-and-events/christmas-eve-dinner-lark-0

電話：(206) 323-5275

Miller’s Guild

大廚為James Beard 獲獎者Jason Wilson，聖誕夜大餐是精心挑選的五道主菜（零食、沙拉、主菜、配菜、甜點），以及一些可另點的精美配餐如脆皮鵝肝、咖啡燕麥、烤蔓越莓等。每位$115。

菜單：https://larkseattle.com/news-and-events/christmas-eve-dinner-lark-0

電話：206 443 3663

The Bookstore Bar

Bookstore Bar & Cafe 坐落在 Pioneer Square，是間獨樹一幟的書吧餐館，牆上陳列著各種精裝書籍和酒瓶，而店主似乎額外嗜好蘇格蘭酒和威士忌，早餐亦負盛名。無論你嗜書愛酒還是吃貨，此地都是你的安身之所。聖誕夜的八道菜大餐，每位$95，加 wine pairing 的話另付$35。

菜單：http://www.bookstorebar.com/

電話：(206) 624-3646

Ray’s

西雅圖標誌性的海邊水上餐廳 Ray’s Boathouse ，以其絕佳觀景及海鮮聞名，已推出價值 $55 的三道菜聖誕夜餐單。你也可以去樓上的 Ray’s Cafe 享用溫馨平時的日常餐點，視野更開闊，同樣適合親朋好友聚會慶祝。

菜單：http://www.rays.com/christmas/

電話：206.789.3770（Boathouse），206.782.0094（Cafe）

Eden Hill

如果想在優靜舒適的 Queen Anne 度過聖誕夜，Eden Hill 老闆兼掌勺——Maximillian Petty 的 tasting menu 以及聖誕特選應該是不錯選擇。離 Kerry Park 開車6分鐘的小餐館，可供24人同時就餐，也是一覽西雅圖天際線的好去處。看老闆的訪談是個頗有想法的人，始終在尋求衝破空間的限制，希望不斷為食客們製造驚喜。

菜單：http://www.edenhillrestaurant.com/reservations

電話： (206) 708-6836