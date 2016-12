By Staff

【新劇推薦】

Better Things 更美好的事

類型:劇情/喜劇

頻道:FX

首播日期:9/8/2016

由著名製作人 Pamela Adlon 及Louis C.K.共同為 FX 創作的一套家庭喜劇,故事講述一個離婚的女演員獨自撫養三個女兒。這電視劇得到不少評論家的正面評價,在 Rotten Tomatoes 網站上更獲得近 94% 的評分,認為兩名編劇成功把傳統的情景喜劇上建立自己的獨特風格,創造了一個亂七八糟,熱鬧和苦樂參半的單身母親角色。

【熱播電影推薦】

SING 《歡樂好聲音》

類型:動畫喜劇

導演:Garth Jennings

上映日期:12/21/2016

樂觀樹熊 Buster Moon (Matthew McConaughey) 是音樂劇場的主人,自少對演藝業務相當感興趣。 可是,他的劇院卻因為演出收入不濟而陷入財政困境,並面臨被關閉的危險。於是他靈機一觸,決定通過舉辦一個歌唱比賽來拯救他的夢想。電影除了收錄近85首經典金曲,還有著名影星配音,包括 Reese Witherspoon、Seth MacFarlane、Scarlett Johansson、John C. Reilly 及Tori Kelly等等。

【新專輯推薦】

Angel Olsen 《My Woman》

評分:86

風格:Indie Rock

廠牌:Jagjaguwar

在本年九月發行,《My Woman》是美國唱作歌手 Angel Olsen 第三張工作室專輯,同樣以膠碟形式面成。而這專輯是 2014年發行 《Burn Your Fire for No Witness》後一個音樂風格的嘗試,不但想突破獨立音樂家的標籤,她還想發掘自己不同層次的聲音,去唱不同的風格。跟上一張專輯相比,《My》無疑是包含了一個富實驗性都及多樣化的聲音。