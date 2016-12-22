傳統日本漆器Yamada Heiando 登陸美國

文 | Kevin Luk

編譯 | Zita Lam

世界著名的漆器製造商之一，Yamada Heiando，近年與其子公司Heiando America 登陸美國。 Yamada Heiando於1919年在日本東京成立，生產優質漆器已90多年，他們的產品不但為日本帝國家庭所使用，並長時期在世界各地的國際日本大使館裡展出。

漆器是一種傳統的日本工藝，不少木製物品如餐具都會塗上稱為Urushi 的特定漆樹樹汁。 塗層為木製物體的表面帶來光澤質感，及為產品帶來奢華的外觀。 Urushi 有阻防止酸、鹼和水的損害，因此，它是一種製作餐具的完美材料。 而這種塗覆技術遠在340萬年前已被使用，當時在亞洲漆液常被用作粘合劑。

在日本文化中，漆器可是珍貴的神器。在七千年前，日本人開始認識到它光澤而耐用的美麗之處，開始把這技術應用在陶器和木製品上。隨著日本文化的發展，它被廣泛應用於碗碟，盤子，杯子，盒子和其他物品。此外，漆具器皿在傳統茶道中亦是一大重要工具。

經過90多年的漆器製造的經驗，Heiando不斷創新和生產優質的產品，以適應現代的生活方式。多種類型的漆器產品從豪華首飾盒，豪華筷子到手機外殼不等，每件作品都是日本政府認證的漆器藝術家手工藝品。每個項目需要幾個月的製作時間，亦因如此，令每件手工藝術能成為永恆的藝術品。

現在Heiando的手藝可以在西雅圖找到，他們為本地最受歡迎壽司師傅之一 Shiro Kashiba 的新餐廳Sushi Kashiba 創造了一個漆器面板。面板在餐廳的入口處優雅地展示。最近，Heiando 也與當地的糖果製造商Franc’s Chocolate合作。他們推出一個收藏系列，在精緻漆器的盒或碗裡，收集了特色手工製作的焦糖松露朱古力，這些精美的盒子和美味的巧克力成為了節日的熱門禮品。

把一片日本文化帶到了西雅圖，Heiando America 的始創人Matsumoto說，“我們希望向美國介紹日本傳統漆器的世界。”

Heiando America 的產品可在 KOBO Seattle (02-608 South Jackson，Seattle，WA 98104)購買。您可以在以下鏈接http://koboseattle.com/collections/heiando中查看他們的收藏。

有關Heiando America的更多信息，請遊覽 heiandoamerica.com。