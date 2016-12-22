堅守西方自由主義價值 德總理默克爾尋求四連任

德國總理默克爾宣佈於明年大選競逐連任，爭取做足四屆16年總理，追平恩師科爾保持的戰後紀錄，但面對西方政壇右傾民粹狂潮，她預期今場選戰將會極之難打。默克爾前日與所屬基督民主聯盟（CDU）的高層開會後公佈決定，指再度參選旨在「捍衞我們的價值與生活方式」，但她明言自己將受左右翼政黨夾擊，因德國社會嚴重分化，「今次選戰將比德國1990年統一後的任何一場都要困難」。

她又指，德國正值「艱難甚至動盪時期」，因此經反覆慎重思量後，認為參選是自己的「責任」。今年英國公投決定脫歐，以至特朗普當選美國總統都令國際政壇大地震，默克爾理解全球視她為穩定力量，但她認為「即使是經驗最豐富的人，都無法完全扭轉德國、歐洲以至全球現今局面，何況是區區德國總理」。

62歲的默克爾自2005年起連續三屆出任總理，在德國沒限制總理任期下可爭取續任。她任內曾處理歐洲債務危機、難民潮及烏克蘭問題引發的歐俄不和等國際爭議。民調顯示，約55%德國人希望她連任，39%反對。然而，CDU在難民政策受攻擊下，今年地方選舉中屢嘗敗仗，為默克爾連任增加難度。

然而特朗普英國脫歐公投都部分反映出民粹主義及反移民情緒逐漸增長，西方國家憂心右翼民粹主義會持續影響各國，尤其明年即將舉行大選的法國，由於曾受過伊斯蘭極端份子的恐怖攻擊，可能會出現極右派思想的總統。默克爾被視為西方自由主義價值觀的強大捍衛者，此次參選無疑使西方國家宛如吃下一顆定心丸。