日本福島發生7.4級地震

當地時間本月22日清晨5點59分左右，日本福島縣海域發生了推測震級為裡氏7.4級的地震。氣象廳一度發出4年來首個海嘯警報，宮城縣仙台市曾出現最高1.4米巨浪。地震造成至少17人傷，福島第二核電廠有反應堆的冷卻系統一度停止運作。今次是2011年311東日本大地震的餘震，料未來一周內會再有7級或以上地震及海嘯。

另一方面，正在秘魯出席APEC首腦峰會的日本首相安倍晉三在地震發生後不久就立即指示首相官邸收集情報，做好防災救災工作。他隨後發表了電視講話，呼籲東北沿海地區災民立即避難。安倍在電視談話中說，他已經向內閣官房長官發出了三點指示，要求迅速地向國民傳遞地震和海嘯消息。首相官邸要組織各個部門做好救災準備。各地要立即組織沿海地區民眾實施避難。為此，日本內閣官房長官菅義偉舉行記者會，表示東北地區的核電站在這一次福島近海的大地震中沒有受損，未發生核洩漏問題。他說，日本沿海地區政府正在組織避難，同時已經指示日本政府各機關做好救災工作，並指示自衛隊立即出動進行空中偵察。菅義偉還表示，日本東北地區的福島第一核電站、第二核電站和女川核電站，目前均沒有發生變化，沒有核洩漏的情況。然而，福島第二核電站第三號燃料棒儲存池在地震發生後出現了冷卻系統停止的狀態，停止時的水溫為二十度。不過經過檢查，沒有發生意外事情，在當地時間8時前已經恢復了運轉。

地震引發劇烈搖晃，當局未接獲樓宇倒塌報告，但至少兩座建築物起火，包括磐城市一個石油設施，火警已救熄，無人傷亡。福島和新潟約1,600戶停電，各地共有1.3萬人在收容中心避難。地震中至少17人傷，包括3人骨折重傷。東北、山形等多條新幹線路線一度停駛，仙台機場至少26班航機停飛。

東京電力公司指，福島第二核電廠3號機組的廢棄燃料棒儲存池事後自動停止冷卻系統，其後已恢復運轉；福島第一核電站和宮城女川核電站則未見異常。但第一核電廠人員為防止污水流出大海，一度將污水處理系統關上。

氣象廳指地震震央位於太平洋沿岸的廣泛地震帶，相信是311地震引發的活躍地殼活動所致，更警告往後約1周、尤其是這兩、三天，有機會再發生規模相若的地震及海嘯。氣象廳指是次地震震源較淺，加上是上下移動的正斷層型地震，容易引發海嘯。

5年前，宮城縣外海發生黎克特製9級地震及海嘯，逾1.8萬人死亡和失蹤，更引發福島第一核電廠核災。9級地震的威力遠比7.4級的大40倍，但有經歷過當年地震、現仍住在臨時房屋的福島縣居民說：「震動得厲害，並有餘震，令我想起311。那感覺回來了，真可怕。」