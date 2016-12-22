特朗普提上任「百日新政」

美總統當選人特朗普21日在其曼哈頓辦公室會見了有望進入內閣的人員，並公佈兩分半長的演講錄影，扼要說明瞭就任百日將透過行政命令優先處理的政策。他說，目前政府過渡團隊正平穩高效運轉，很多有能力和天分的人將被納入新一屆政府，他的執政日程將建立在「美國優先」這一核心原則基礎上。

特朗普宣佈了就職首日即將施行的六大行政措施。第一，在貿易問題上，他將正式發佈美國關於退出TPP的通知。

第二，在能源問題上，他將取消關於能源生產的一些「扼殺就業」的限制措施，包括取消對清潔煤炭生產的限制，創造數百萬高薪就業崗位。

第三，在監管問題上，他將制定新的規則，規定政府每制定一個新規，就必須廢除兩個舊規定。

第四，在國家安全問題上，他將要求國防部和美軍參聯會主席制定全面計畫，保護美國關鍵基礎設施免遭包括網路攻擊在內的攻擊。

第五，在移民問題上，他將要求勞工部調查簽證專案濫用問題，簽證濫用削弱了美國工人利益。

第六，在倫理改革問題上，他將禁止行政部門官員在離職後的5年內從事遊說工作，並終身禁止行政部門官員代表外國政府遊說。

媒體普遍注意到，特朗普宣佈的六大措施基本在外界預料之內，由總統簽署行政命令即可實現，無需國會批准。在美墨邊境「築牆」、廢除奧巴馬醫改法案、投入1萬億美元建造基礎設施等競選期間頻繁提及的議題未出現在首日行政措施中，這些複雜的議題都需要國會提供預算。

美國優先

特朗普在這段時長2分37秒的視頻中將TPP稱為「我們國家的一個潛在威脅」，

特朗普說：「在貿易上，我將發出退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的意向聲明，這份協定對美國來說是潛在的災難。取而代之的是，我們將磋商公平的雙邊貿易協定，把就業機會和工業帶回到美國境內。」

由12國簽署的TPP是奧巴馬總統大力促成面向未來的區域自由貿易協定。其他簽約國為日本、澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。這項協定歷經五年多的談判後，於去年10月達成共識，今年2月正式簽署協定文本，但是仍待各國國會核准。

特朗普在視頻中說：「我的政策議程基於一個簡單的核心原則：美國優先。無論是生產鋼鐵、製造汽車還是治癒疾病，我希望下一代的生產創新就發生在我們偉大的國家之內，為美國工人創造財富和工作崗位。」

特朗普還說，「我已要求政權交接小組擬定可執行的行動清單，我們可以從上任首日就恢復法律，並挽回工作。」

內閣人選

正著手組建執政團隊的特朗普自勝選後一直沒有舉行新聞發佈會。過去數日，他都忙著會見可能入閣的人士，並聽取多方意見。這樣的過渡進程「相對開放且並不傳統」。

21日早些時候與特朗普會面的人士包括：共和黨籍奧克拉荷馬州州長瑪麗·法林、來自夏威夷的民主黨聯邦眾議員圖爾西·加巴德和前德克薩斯州州長裡克·佩里。

會談後，加巴德發表的聲明未談及她與特朗普是否討論了內閣職位事宜，法林則告訴記者，沒收到特朗普的入閣邀請。特朗普白宮過渡團隊此前表示，佩里可能是國防部長、能源部長以及退伍軍人事務部長的人選。

此外，前眾議院議長紐特·金裡奇、前勞工部長趙小蘭和前共和黨聯邦參議員斯科特·布朗都與特朗普舉行了會談。不過21日特朗普沒有再公佈新的提名人選。

特朗普的競選經理凱莉安娜·康韋對此表示：「我們不著急公佈名字，必須選出正確的人。」

到目前為止，特朗普已經公佈兩名內閣成員和三名白宮顧問人選。這些候任者是司法部長塞申斯、中央情報局局長蓬佩奧、白宮國家安全顧問弗林、白宮幕僚長普裡伯斯和白宮首席策略師和資深顧問班農。

能源方面

特朗普在週一發出的視頻中列出的能源問題方面，他將取消關於能源生產一些「扼殺就業」的限制措施，包括取消對清潔煤炭生產的限制，創造數百萬個高薪就業崗位。

在特朗普競選期間宣示要端正官箴的「排乾沼澤(DraintheSwamp)」方案，特朗普也表明，將取消會損及美國工作機會的能源生產限制，包括頁岩油和清潔煤，創造高薪工作。