韓最大反對黨推動彈劾朴槿惠

韓國最大在野黨民主黨周一全票通過謀求對總統樸瑾惠啟動彈劾。

韓國總統樸瑾惠日前被韓國檢方正式列入「滾雪球式的」腐敗案的犯罪嫌疑人。

但目前尚不明確樸瑾惠的反對者們是否真正會啟動彈劾程序。彈劾程序不僅複雜、而且曠日持久，彈劾結果也不會保證一定對反對派有利。

韓國民主黨發言人Ki Dong-Min說：「我們決定將與韓國的民間團體、以及其它反對黨、甚至是希望樸瑾惠被彈劾的執政黨黨內人士一道合作。」他表示，該黨將等待韓國國將出現「有最大可能性」通過彈劾動議的時機到來時，才會正式啟動這一程序。

韓國另外兩個較小的黨派此前已經表示，將謀求迫使樸瑾惠辭職。與此同時，樸瑾惠領導的執政黨的部分成員也明確表態，希望能對樸瑾惠實施彈劾。

但目前這些反對勢力是否真的會啟動彈劾還不明朗。因為如果彈劾失敗的話，他們將遭受政治風波的困擾。這是目前反對派勢力擔憂的部分原因。

2004年彈劾時任總統盧武鉉失敗後，讓反對派引火燒身。在當年舉行的韓國大選中，兩個在彈劾過程中領頭的反對黨遭受慘敗。

從某種意義上講，韓國爆發的巨大反對樸瑾惠的民意聲浪迫使反對派不能視而不見。在最近幾周，已經有數十萬民眾走向街頭，要求總統樸瑾惠下台。

由於目前樸瑾惠沒有任何打算辭職的跡象，反對黨在民意巨大壓力下需要採取更加強硬的立場，但同時也擔心由此所引發的政治風險。

目前樸瑾惠5年的總統任期只剩下一年，而彈劾程序將耗時數月，還需要分別獲得國會和憲法法院三分之二的贊成票。如果樸瑾惠遭到彈劾，反而會引起韓國保守派選民的強烈反對。這些選民雖然對樸瑾惠感到失望，但並不願意看到她被彈劾，並認為彈劾手段不僅沒必要、而且過激。

韓國檢方稱，樸瑾惠在她的密友崔順實涉嫌強迫韓國公司捐款超過6000萬美元和干預國政兩項罪名中屬於同謀。由此，樸瑾惠成為韓國歷史上首位在任期間就成為犯罪嫌疑人的總統。

目前崔順實和另外一位樸瑾惠的前任幕僚被正式起訴犯有瀆職和脅迫罪名。還有一名樸瑾惠的前任幕僚被控犯有洩漏國家機密文件的罪名。