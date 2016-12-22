Holidays: 12/22- 12/28一週假日清單

日期：12月22至 24日
時間：6pm
地點：SIFF Film Center
門票：$12
播放電影：White Christmas (1954)
日期：12月 25日
時間：12 pm
地點：SIFF Cinema Uptown
門票：$25
播放電影：Fiddler on the Roof (1971)
Siff 將為大家播放兩套經典，跟一眾回顧著名聖誕電影。
假日兒童讀書會
日期：12月22 日
時間：11 am
地點： U Book Store ( Bellevue地點)
日期：12月27 日
時間：11 am
地點： U Book Store (U District地點)
日期：12月27 日
時間：11 am
地點： U Book Store (Mill Creek地點)
帶同你的小朋友，跟書店職員一起閱讀最新和經典的兒童書籍，當天還會提供活動和娛樂， 兒童故事時間適合 3至7歲小朋友參與。
Bellevue 魔法溜冰場
日期：12月25日至2017年1月8日
時間：開放時間不定，請參閱網站
地點：Ashwood Park (10820 NE 10th Street, Downtown Bellevue)
門票：$12
詳情：http://www.bellevuedowntown.com
場地提供全天候滑冰，節日食品和飲料，STAR 101.5音樂以及一系列特別活動，包括免費滑冰星期一，自由滑冰課程，嬰兒滑板星期四和各項家庭溜冰活動
冬日歌舞夜總會 Winter Cabaret
日期：至2017年 1 月29 日
時間：7pm / 9pm
地點：Can Can Seattle
門票：$45
詳情：https://www.thecancan.com/
《Wonderland》 Can Can 的一個異想天開的節日歌舞表演，混合舞蹈，笑聲和所有的歡呼，約定大家在派克市場共度聖誕。節目適合21歲或以上人仕。
胡桃夾子芭蕾舞表演
Nutcracker Ballet
11/25-12/28
Bellevue 雪花小巷
Snowflake Lane
11/26-12/31
花園賞燈
Garden d’Lights
11/26-12/31
要過一個浪漫的冬日晚上，不妨到Bellevue Botanical Garden 欣賞繽紛的彩燈花展
夜遊動物園
11/25-1/1/2017
無論是擁有50萬動物形狀彩燈的Woodland Park Zoo 還是在每個晚上閃閃發亮的Tacoma’s Point Defiance Zoo 都是一家大小夜遊的好地方
參觀薑餅人村莊
11/22-1/1/2017
每一年在Sheraton Seattle酒店大堂都有薑餅人村莊展覽，予大眾參觀
聖誕老人也潛水！
11/26-12/18
西雅圖水族館特別節目，聖誕老人將會潛進12萬加侖的華盛頓水展覽窗口裡跟我們打招呼！
家庭交響樂
12/3 – 2/18/2017
西雅圖交響樂團 (Seattle Symphony) 一如既往將有適合各年紀的節日演出，讓你感受震撼又宏偉的喜慶氣氛