Merry Christmas ! 各國聖誕傳統大不同

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聖誕樹配上繽紛燈飾，加上一身紅色套裝，欣賞城市街道歌舞表演可說是最典型的美式慶祝方法，有想過除了掛上聖誕襪和把曲奇牛奶留給聖誕老人之外，其它國家是怎樣迎接聖誕的？

捷克共和國

捷克單身女性的傳統是背向家門扔一隻鞋，如果鞋子的前面朝著門落地，寓意將有姻緣好運。

挪威

像電影“The Nightmare Before Christmas”一樣，根據古老的信仰，這是女巫和邪靈湧現的黃金時刻，所有掃把和類似的清潔用品都會被隱藏起來。

亞美尼亞

有些亞美尼亞人選擇在聖誕節一周前進行禁食，然後在平安夜當天進吃 “khetum” 輕盈晚餐，包括米飯，魚，酸奶湯，乾果和葡萄果凍甜點等。

烏克蘭

根據傳說，一個寡婦沒有錢來裝飾家庭的樹，當蜘蛛看到她哭泣的孩子時感到悲傷，所以在晚上當每個人都睡著時，牠們用金銀裝飾樹。 之後，這貧窮的家庭變得繁榮和幸運，再也沒有財政上的困難。 因此，用蜘蛛網覆蓋的樹祝賀明年的繁榮和財富。

委內瑞拉

在聖誕前夕，委內瑞拉的首都街道會全部關閉，方便穿上單排輪溜冰鞋的群眾來到教堂進行彌撒。在這些日子，他們會在早晨時候燃點鞭炮或敲起晨鐘，喚醒崇拜者。

印度

雖然印度的基督徒人數只佔其人口的2.3％。 由於那是世界上人口最多的國家之一，這相當於 2500萬人慶祝聖誕節。 由於該地區缺乏杉樹和松樹，他們會用香蕉或芒果樹作為替代品。

菲律賓

在天主教的世界裡，菲律賓無疑享有最長的聖誕節，從12月16日黎明前的彌撒開始，到新年第一個星期日的三王節結束。孩子們會擦亮他們的鞋子，並留在窗台上，希望三王在夜裡走過時會留下禮物。

愛爾蘭

美國有牛奶和餅乾，愛爾蘭有威士忌及黑啤製作的聖誕布丁。

日本

因為70年代的一個廣告 “Kurisumasu ni wa kentakkii!”，他們最愛的聖誕節食物竟然是KFC炸雞！

加拿大

H0H 0H0 是加拿大一個實際郵政編碼用來發信到北極，不幸的是，由於沒有集中地址，數以千計的志願者幫助加拿大郵政局回複收到的信件。