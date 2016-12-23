閑下來的時候，就想散步、登山以強身健體，這也是大多數人所喜好的項目。前些時日，幾個要好的戰友相約，一起登臨我老家的山。這正合我意，我便欣然應約。前天上午，當醫生的戰友見是一個陽光燦爛的日子，就一一撥通了我和其他兩個戰友的電話，約定四人下午登山，我們便換上了衣服、鞋子，一起匆匆吃了午飯，便驅車向山中進發了。

車開出小城，沿著通往旅遊區的公路一路前行，路兩旁金黃的樹葉撲面而來，地下一片落葉，偶見三、兩隻喜鵲、麻雀飛來飛去，隱隱感到冬天的蕭條。途經遠近聞名的雙廟水庫，這是我中學時代游泳的地方，現已是風景名勝區，即便是冬天，前來旅遊的也絡繹不絕。但見有徜徉在水庫大壩上觀光的遊客，把碧水藍天已裝進了他們心裡；有在岸邊的平臺上悠閒地垂釣的，他們釣出的是一種好心情。途經的還有熟悉的村莊，見村口有三三兩兩老人在曬太陽，他們此時的心情就像冬天一樣，感受著「夕陽無限好」的時光。不覺間，就到了我的老家。

再沿著通往山間的崎嶇小路，慢慢行進，一路顛簸，路旁還分佈著許許多多的井子，這是鄉民們用來放大薑的，被稱為「姜井子」，只有在這樣土層深的地方，才能挖出好的「姜井子」，也只有地頭、路旁的地方才允許挖「姜井子」。因而這裡的姜井子就格外多，「姜井子」多了也就引出了典故，途經「姜井子」的時候，我忽然想起了這個典故，就隨口說了出來，說的是幾年前，一個風水大師聽說我老家的風水很好，就慕名打聽著來了，到這裡繞村外一看，不錯，山水環繞著村莊，還聽到了「長嶺對石山，輩輩出狀元」的傳說，確實感到風水挺好。當他走到有「姜井子」的地方，還特意貓腰看了又看，一邊看一邊搖頭。隨從人員不解，便問他怎麼回事？他說：「這個村子風水很好，就是因為挖了這些井而透氣了，風水就差多了。」我見過這個風水先生，也知道他到我老家看過，但我沒親耳聽到這句話，其實就是我同車一個戰友告訴我的，聽了我說的故事，他還煞有介事地補充著。風水先生的話不足信，只是聽著有點趣味性，加之對老家的事很關切，也就記得特別清楚。

說完了故事車就開到了山腳下，便選在寬敞處的路旁停下，急忙下車，從後備箱裡掏出小钁、小鍁、編織兜、手套……我這才知道，並不是特意來爬山，還要挖野菜，挖黃精（藥材），我們便繞到戰友的果園裡，低頭尋找著苦菜、薺菜，已進入冬天了，肥水澆灌出的苦菜、薺菜還是那般嫩綠、肥大，特別招人喜愛，不一會兒功夫就快裝滿了兜子，這可是自己親手挖的野菜，感受不一樣，特別是我這個從小在老家長大、後離開家鄉的人，別有一番滋味在心頭，吃著老家坡裡的野菜會感到特別的香。我們把野菜倒進後備箱裡，帶著兜子輕裝上山。

冬天的山野自然有一種空靈感，樹葉凋落，小草乾枯，就連行人也稀少，但山裡的空氣是清新的，我們登山的情緒是高漲的，興致勃勃？興高采烈？此時與我們的心情相比，似乎都有點遜色。我們一邊攀爬，一邊觀賞，一邊交談，一邊思考，無拘無束，特別愜意，與大自然親密接觸，與大山對話。我們在掛著似一盞盞小紅燈籠的柿子樹下留影，在少見的栗子樹下駐足，在山中小水庫旁遊走，感覺處處都新鮮，都富有新意，這是在封閉的辦公室、住宅裡所感受不到的。

起初，我們沿著彎彎曲曲、高低不平的羊腸小徑緩緩而行，似乎感到登山很容易。可走著走著就不見了路，這時，一個戰友突然冒出了一句魯迅說過的話：「世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」話說在當下，我感到意味很深。這個平日裡不太愛讀書看報的戰友，卻在這時把魯迅的話背得滾瓜爛熟，令我刮目相看，我倒感到自己適應生活有點慢了。不過，我在慢中也悟出了些許道理，我在想，前人就像魯迅先生說的一樣，在無路的地方，走出了路。也如同《西遊記》插曲裡唱的：「踏平坎坷成大道。」再聯想到我們的人生、生活不也是這樣嗎？有些境域是沒有路的，經過人類不斷探索而有了路，走出了人間的光明大道。有些路，前人沒有走完，後人前赴後繼，接好接力棒，攀上了人間的最高峰，也就是山高人為峰。還有一些路，那是天路、宇宙路，前人登臨的極少，代代後人不斷向高處邁進，「神州11號」飛船的升空不就是現實寫照嗎？人類還有更高更遠的路要走，探月、登月……

爬到半山腰的時候，山勢陡峭，荊棘叢生，增加了登山的難度，可難度再大也要攀登，因為登山的還有一個主要目的沒達到，就是真正見識一下黃精，挖取黃精。而黃精多生長在奇險的石縫裡，已經到了半山腰，不能半途而廢。當醫生的戰友沖在頭裡，一個戰友有用「披荊斬棘」這個詞來形容著，也在鼓勵著，這個詞從他口裡說出來，用在這裡，又是恰如其分。我在思慮這句話的當兒，前面的那個戰友驚呼：「找到黃精了，你們快上來看，這裡好幾棵。」等我們趕到一看，恰在臨近山峰的險要處的石縫裡長著幾棵將要幹苗的黃精，我們便揮動著鐝頭刨挖，拿起小鍁鏟土，一會兒功夫就我出來了，也就感到有了收穫。這時，又在最險要的地方發現了一小片黃精，好像故意引誘我們似的，可能長在這個地方，人跡罕至，一般人即使見了，也不敢上去挖，也就長得多，長勢好。這個時候，兩個戰友勉強上去了，我和另一個戰友登到最險的地方退回來了，為了安全，繞路登到了山頂，也費了不小的氣力和周折，這是我有生以來登臨的最險要的山。此前我曾徒步登臨過險峻的黃山、雄偉的泰山，因為有臺階攀登，有鎖鏈支撐，很順利的登頂，而老家的看似小山，因腳無可登，手無可攀，只能讓我望而生畏，望而興歎。不管怎樣，我還是左彎右繞登到了山頂，才沒留下這次登山的遺憾，山頂如履平地，真是愜意，如同一個勝利者的笑意。

登上山頂後，回頭望望走過的路，真是險要，我都懷疑自己是怎麼登上來的。這次登山歷險挖黃精也給我一個很好的啟示：人生似爬山，爬山必有難，難中必有苦，苦中必有甜。通過登山也讓我明白了一個道理：「絕美的風景多在奇險的山川。」人生中要實現的重要目標一般也在最艱難處，只有百折不撓，艱苦努力，才能最終實現，達到事業的高峰。否則，半途而廢或到了最艱難處退縮，只能成為人生或事業的失敗者，有時甚至留下終生遺憾。

從山上下來，就到了老家一個戰友的果園，果園裡還保留著七八十年前用土墼壘起的小屋，戰友熱情地招呼我們進屋喝茶，我們品著用山水沖的黃精茶分外香，聽著屋外雞鳴狗吠鴨子叫，不知哪個戰友風趣地說像是聽音樂，逗得戰友們嘻嘻哈哈笑，笑聲響徹在山谷裡……

登山歸來，回味登山。我在想，整個登山過程酷似人生，登山的過程就是拼搏的過程；挖到黃精的時候，正是人生有收穫的時候；小屋裡的品茶聊天，正是有了人生勞動收穫之後，享受美好人生的時候。多麼完美的一次登山啊！多麼富有詩情畫意啊！更富有人生的意義！

作者：江北喬木