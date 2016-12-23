太子金牌感冒靈超濃縮配方 草本天然踢走流感病毒

近日天氣突然轉冷，踏入流感高發季節，美國公共衛生署長提醒民眾小心流感，做足預防措施。

近年人們崇尚天然，紛紛從西藥轉往天然草本配方及中藥，可是傳統中藥需要費時煎煮，對繁忙都市人來說極為奢侈，製成粉粒沖劑的太子金牌感冒靈、傷風靈和板藍根，溶解迅速，開水即可飲用，毋須煎煮，方便攜帶。再者，由於無沉澱，吸收快，療效更好。有別於市面一般牌子，太子金牌採用專利超濃縮配方，效果更顯著。由於採用純天然原料，所以沒有一般化學合成藥物所造成昏昏欲睡副作用。

太子金牌快清感冒靈，是根據中國幾千年醫藥寶庫的良方，精選純天然地道中藥，運用獨特的動態浸提及低溫真空濃縮乾燥造粒技術，全自動包裝成粉粒沖劑，能驅風散寒，有效對抗流感。太子金牌除有特效板藍根外，亦有能清熱解毒的特效板藍根，用於預放流感；而特效傷風靈則可用於傷風流涕及咳嗽等。

另醫學專家指出，預防流感需要時刻小心戒備，以下是美國太子行綜合專家的意見，為大家提供的抗流感秘訣：

避免接觸有流感症狀（如咳嗽、發熱、流涕等）或肺炎等呼吸道病人； 注意個人衛生，並經常使用肥皂和清水洗手，包括在吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後；

避免前往人群擁擠的場所； 注射流感疫苗； 咳嗽或打噴嚏時用紙巾掩蓋口鼻，然後將紙巾丟進垃圾桶； 注意個人保健，保持規律運動和均衡飲食，增強人體免疫力； 服用「太子金牌特效板藍根」，以作預防。 開始感到稍有不適時，立即服用「太子金牌快清感冒靈」或「太子金牌特效傷風靈」，以減低病症或加速痊癒。 如徵狀持續，則盡早求醫。

這個流感季節，家中最好常備太子金牌快清感冒靈、特效傷風靈及特效板藍根，以便不時之需。

查詢請電美國太子行，美東 (888)228-5678，美西 (800) 732-2328。