中國必須遊玩的地方3 — 西塘古鎮(浙江省嘉善縣)

雨天不淋雨，晴天曬不到太陽的西塘，很適合盟約深深、愛意眷眷的伴侶們遊走。清晨，小橋流水，薄霧飄渺；傍晚，夕陽斜照，漁舟扁扁；月夜，燈籠紅紗，曲調悠揚。牽手漫步在長長的廊棚下，流連於一間間古樸的民居小店；或者泡上一壺茶，和愛人倚欄攜看斜陽映照水上，小船吱呀劃過，收音機裡傳來婉轉的江南小調，靜靜品味那種古老帶著煙火味的恬靜。

門票：聯票：100元/人(含景區票+11個小景點票)；景區門票：50元/人

白天遊船：100元/船(限坐12人)；晚上遊船：150元/船(限坐10人)

交通：

火車——先從上海、杭州、蘇州乘火車到嘉善，再轉車前往西塘。上海南站至嘉善的火車一天兩班。

汽車——上海旅遊集散中心發往西塘的旅遊專線車，每天9：15發車，16：30返回，票價140元/人。從杭州、上海、南京、蘇州均有班車發往嘉善，嘉善汽車站每5分鐘一班車到西塘。

計程車——從嘉善至西塘打的起步價5元，總費用約25-30元。

飲食：西塘飲食以水產為主，受歡迎的菜有肉嵌鯽魚、紅燒鰻鯉、餛飩鴨、炒鱔腐、清蒸白絲魚、塘鯉魚、湖蟹等。小餛飩、豆腐花、茨實糕、粉蒸肉、甜酒釀等小吃也很有特色。

住宿：西塘住宿分為現代賓館、臨水客棧和明清古宅三種，均價為100至300不等，週末和節假日價格稍有提升。

特色商品：手工藝品有藍印花布、盤扣、中國結、民族飾品等；土特產有「六月紅」河蟹、綠豆燥片、八珍糕、嘉善黃酒等。

特色活動：西塘景區內有福聚樓文化會所、陳家老宅酒吧、紅庭酒吧、隨緣小築酒吧、廊橋夢酒吧等。西塘夜遊項目，逢雙休日和節假日開放，時間到晚上20：30。