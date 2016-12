賈思樂、劉明珠感恩有你演唱會 喝采聲、掌聲、笑聲鼓動全場

(西雅圖晶晶專訪)11月20號(星期日),下午四點在Snoqualime 賭場上演一場精彩絕倫的演唱會,兩位歌星分別來自:香港有「蝦仔」之稱的賈思樂,來自台灣的「新姚蘇蓉」之稱的劉明珠,當晚演出觀眾好評如潮。七、八十年代紅極一時的賈思樂以唱英文歌堪稱,他首度來西城獻唱,當晚他唱出多首中、英經典金曲,憑「聲寶之夜」的《Congratulation》踏入娛樂圈,從此一炮而紅,曾參與香港無線電視劇《蝦仔爹哋》裡的「蝦仔」。劉明珠第二次來西城獻唱,當晚唱出多首姚蘇蓉的經典名典,她模仿姚蘇蓉聲線和外形維妙維肖,她是姚蘇蓉的嫡傳弟子。兩位歌星與觀眾玩遊戲,送禮物,並與觀眾零距離接觸,令觀眾反應空前熱烈。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto聯合製作。攝影師:Hut Kwan, 主理:郭美麟和Mini Kwan。

先由靚女製作人Mipo Seto穿著一身華麗晚裝出場,隆重介紹兩位實力派歌手出場,她感謝多年來多位歌星、觀眾和幕後團隊對她的支持和鼓勵,全因為有你們,所以這次演唱會命名為「感恩有你演唱會」。

劉明珠穿著閃爍耀眼的禮服出席,首先她唱出一組姚蘇蓉的串燒歌《今天不回家、我與咖啡、負心的人》開始演唱會。希望觀眾從頭到尾欣賞這場精彩的演唱會,大家「今天不回家」。她笑言:觀眾愛姚蘇蓉30年,她希望觀眾愛她360年,隨後唱出《愛你360年》,她還唱出一首廣東《相思淚》,她的歌喚起觀眾沉睡中的記憶如:《月兒像檸檬》,《心聲淚痕》,《像霧又像花》,《鑽石》等等,《樓台會之6》是家喻戶曉的梁山伯與祝英台愛情故事中的其中一段,她的演唱聲情並茂,高昂而又清脆的聲線,高貴又帶點夸張的穿著,當她走下台,觀眾爭相與她合照,與觀眾玩問答遊戲兼派CD,大受觀眾好評。

「蝦仔」賈思樂一套休閒式西服造型出場,擅長唱英文歌的他,首先以《Tonight》開始當晚的表演。劉明珠和賈思樂合唱的國語歌《無言的結局》情深款款。他用國語演唱《明天你是否依然愛我》、《你知道我在等你嗎》和的士歌版《恰似你的溫柔》,別有一番韻味。《我的心向著你》來自他的大碟,《當年情》、《一生不變》、和《冰封的心》等廣東歌更是百聽不厭。悅耳動聽的英文歌《For Once In MyLife》、《Can’t Take My Eyes Off Of You》和《Bee Gee Medley》令人陶醉。眾所周知他擅長英文歌,但他的廣東歌和國語歌演釋也相當有水準,獨特的唱腔,風趣幽默的對白,令觀眾忘記時間的飛逝。

他走下台邀請一位今晚還沒有結婚的女士阿May,做他當晚一曲情人,他情深款款對住阿May唱《Have I Told You Lately》情歌,倆人載歌載舞,唱至戲肉,他更跪在阿May面前,清新和英俊的外形,如痴如醉地以歌傳情,不但阿May,許多女士也被他的舉動傾倒,最後,他不但送上香吻和香檳給阿May,全場一片嘩然,令演唱會高潮迭起。

第二環節,她邀請五位觀眾玩遊戲,講出「Snoqualmie 」這個字,看那位觀眾最長氣。最後,最長氣的一位男士獲得香檳一支,其餘四位觀眾獲得小禮物。

最後,MiPo、劉明珠、賈思樂和徐海藍隨著音樂起舞齊唱《冰山大火》,「載歌載舞」團獻上鮮花以示祝賀,演唱會在歡樂中結束。

最轟動的場面,是與他們的偶像賈思樂和劉明珠合照留念,可以零距離與俊男人俏女接觸,使粉絲們感到幸運。