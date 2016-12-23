賈思樂、劉明珠感恩有你演唱會 喝采聲、掌聲、笑聲鼓動全場

（西雅圖晶晶專訪）11月20號（星期日），下午四點在Snoqualime 賭場上演一場精彩絕倫的演唱會，兩位歌星分別來自：香港有「蝦仔」之稱的賈思樂，來自台灣的「新姚蘇蓉」之稱的劉明珠，當晚演出觀眾好評如潮。七、八十年代紅極一時的賈思樂以唱英文歌堪稱，他首度來西城獻唱，當晚他唱出多首中、英經典金曲，憑「聲寶之夜」的《Congratulation》踏入娛樂圈，從此一炮而紅，曾參與香港無線電視劇《蝦仔爹哋》裡的「蝦仔」。劉明珠第二次來西城獻唱，當晚唱出多首姚蘇蓉的經典名典，她模仿姚蘇蓉聲線和外形維妙維肖，她是姚蘇蓉的嫡傳弟子。兩位歌星與觀眾玩遊戲，送禮物，並與觀眾零距離接觸，令觀眾反應空前熱烈。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto聯合製作。攝影師：Hut Kwan， 主理：郭美麟和Mini Kwan。

先由靚女製作人Mipo Seto穿著一身華麗晚裝出場，隆重介紹兩位實力派歌手出場，她感謝多年來多位歌星、觀眾和幕後團隊對她的支持和鼓勵，全因為有你們，所以這次演唱會命名為「感恩有你演唱會」。

劉明珠穿著閃爍耀眼的禮服出席，首先她唱出一組姚蘇蓉的串燒歌《今天不回家、我與咖啡、負心的人》開始演唱會。希望觀眾從頭到尾欣賞這場精彩的演唱會，大家「今天不回家」。她笑言：觀眾愛姚蘇蓉30年，她希望觀眾愛她360年，隨後唱出《愛你360年》，她還唱出一首廣東《相思淚》，她的歌喚起觀眾沉睡中的記憶如：《月兒像檸檬》，《心聲淚痕》，《像霧又像花》，《鑽石》等等，《樓台會之6》是家喻戶曉的梁山伯與祝英台愛情故事中的其中一段，她的演唱聲情並茂，高昂而又清脆的聲線，高貴又帶點夸張的穿著，當她走下台，觀眾爭相與她合照，與觀眾玩問答遊戲兼派CD，大受觀眾好評。

「蝦仔」賈思樂一套休閒式西服造型出場，擅長唱英文歌的他，首先以《Tonight》開始當晚的表演。劉明珠和賈思樂合唱的國語歌《無言的結局》情深款款。他用國語演唱《明天你是否依然愛我》、《你知道我在等你嗎》和的士歌版《恰似你的溫柔》，別有一番韻味。《我的心向著你》來自他的大碟，《當年情》、《一生不變》、和《冰封的心》等廣東歌更是百聽不厭。悅耳動聽的英文歌《For Once In MyLife》、《Can’t Take My Eyes Off Of You》和《Bee Gee Medley》令人陶醉。眾所周知他擅長英文歌，但他的廣東歌和國語歌演釋也相當有水準，獨特的唱腔，風趣幽默的對白，令觀眾忘記時間的飛逝。

他走下台邀請一位今晚還沒有結婚的女士阿May，做他當晚一曲情人，他情深款款對住阿May唱《Have I Told You Lately》情歌，倆人載歌載舞，唱至戲肉，他更跪在阿May面前，清新和英俊的外形，如痴如醉地以歌傳情，不但阿May，許多女士也被他的舉動傾倒，最後，他不但送上香吻和香檳給阿May，全場一片嘩然，令演唱會高潮迭起。

第二環節，她邀請五位觀眾玩遊戲，講出「Snoqualmie 」這個字，看那位觀眾最長氣。最後，最長氣的一位男士獲得香檳一支，其餘四位觀眾獲得小禮物。

最後，MiPo、劉明珠、賈思樂和徐海藍隨著音樂起舞齊唱《冰山大火》，「載歌載舞」團獻上鮮花以示祝賀，演唱會在歡樂中結束。

最轟動的場面，是與他們的偶像賈思樂和劉明珠合照留念，可以零距離與俊男人俏女接觸，使粉絲們感到幸運。