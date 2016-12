SPU 線上工具解釋：如何正確地回收及堆肥

日常生活中的廢物種類錯綜複雜,就算是一個極力推動環保的城市如西雅圖,循環再用(Recycling)對於不少市民來說,仍是一個很混淆的概念。為了提倡正確的回收及堆肥方法,Seattle Public Utilities (SPU) 有一系列的工具可供參考,讓西雅圖人重新學習應有的環保知識。

「Where does it go」又稱「look it up」為SPU 於2008年發佈的網上工具,以幫助市民認識及判斷處置廢物的方法和地方。「它是我們其中一項最被常用的線上工具,」SPU 固體廢物管理 (溝通及宣傳) 專家 Becca Fong 表示,「而它現在更可經由 Google 翻譯器提供多種語言選擇。」

SPU 對市民使用工具的情況進行分析,了解到大眾對循環再用的常見疑惑。Fong說:「我們利用得出的結果發展了一套教材,特別針對那些被認為『不確定』的物品。」透過確保當地居民和企業在實行回收及堆肥上合適妥當,城市能因為材料再利用而減少對環境的影嚮,亦同時減輕堆填區的負荷。

除此之外,正確分辨可回收和可堆肥的物件能節省之後分類程序的時間。「負責回收及堆肥的人員本可把時間花在處理可再用的材料上」Fong 補充,「如果有太多分類錯誤的物件,那些潛在的可回收物品便會被當作垃圾扔掉。」

Fong 建議市民應養成一個分類垃圾的習慣。她說:「把物件回收或將之用作堆肥是把廢物變成可再用資源的重要一步。SPU的網站上有很多工具助你了解『Where does it go』垃圾的分類方法。只要我們齊心合力,必能在減少廢物生產量上有所貢獻。」

「Where does it go」詳情請到: seattle.gov/util/MyServices/LookItUpWhatsAccepted/index.htm

Where does it go? 垃圾應如何分類?

問題:烘乾紙?

答案:垃圾桶。用作減少烘乾機裡的靜電,烘乾紙由聚酯基材製成,不能被回收。

問題:熒光燈泡?

答案:所有的日光燈包括光管及 CFL 燈泡都含有汞,被禁止分類為垃圾,有關更多燈泡收集點,請到SPU的在線工具。

問題:塑料回收數1-7?

答案:西雅圖不通過數字回收。塑料容器、袋和瓶在經過沖洗後能分類到回收箱。塑料狀容器或標有“堆肥”的餐具可放置在庭院廢棄物的類別裡。

問題:脂肪,油和油脂?

回答:這些被稱為“F.O.G.”,他們不能回收或堆肥。把F.O.G.放進有蓋的一次性容器,並放置在垃圾桶裡。

問題:寵物廢料和垃圾?

答:把狗糞和貓砂進入垃圾袋。將袋中的空氣盡量抽空,然後繫緊。有助防止它被壓實時所產生的「爆炸」。

問題:凝膠包?

答:它們不可回收或堆肥,必需包裝好扔進垃圾桶。

問題:蠟燭?

答:蠟燭需要冷卻才能被放置在垃圾桶內。二手商店也會接受一些較新/還未完全被燃燒的蠟燭。