俄亥俄州立大學驚傳隨機砍人案 涉案學生遭警方當場擊斃

本週一（11月28日），位於美國俄亥俄州哥倫布市的俄亥俄州立大學發出緊急警報。該校校園內出現一名持械兇徒，此人揮舞著屠刀刺傷學生，還開車碾壓學生，後來被警方擊斃。事件造成11人受傷，一人傷勢嚴重，2個小時後警方控制了現場。

俄亥俄州立大學官員說，警官艾倫·霍魯克在案發時已經在現場，他迅速回應了襲擊事件，將嫌疑人射殺，否則嫌犯可能傷害更多的人。隨後警方確認，Artan 是獨立作案。

砍人案和化學品洩漏事件同時發生

當地官員表示，週一上午9:52左右，這名男嫌犯將他的車停在瓦茨大樓附近的路邊，那裡有化學工程系大樓。

消防部門因回應一個化學品洩漏報警，當時已經在現場，而大樓內人員已經疏散。洩露事件解決後，學生們開始回到課堂。官員表示，初步跡象表明，火災報警和攻擊同時發生是巧合。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心首席醫官安德魯·托馬斯表示，事件中有11人受傷，其中一人傷勢嚴重，所有受傷的人都是刺傷或鈍傷創傷。

俄亥俄州立大學校長德雷克（Michael Drake）此前表示，涉案嫌犯在使用武器砍人之前，駕車在校園一個拐角衝撞一群行人，隨後警方證實，嫌犯沒有駕車撞人。

消防部門因回應一個化學品洩漏報警，當時已經在現場，而大樓內人員已經疏散。洩露事件解決後，學生們開始回到課堂。官員表示，初步跡象表明，火災報警和攻擊同時發生是巧合。

在學生們返回大樓時，嫌犯離開汽車，開始用屠夫刀砍人。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心首席醫官安德魯·托馬斯表示，事件中有11人受傷，其中一人傷勢嚴重，所有受傷的人都是刺傷或鈍傷創傷。

上午11:30之後，該校取消了避難警報，並把當天其他課程取消。俄亥俄州立大學隨後表示，一名嫌犯被槍擊後死亡。

目擊者：兇徒砍人時不發一語

20歲的俄亥俄州立大學學生雅各布·鮑爾（Jacob Bower）說，他看到一個男人在科夫特實驗室和瓦茨大廳之間抽出一把刀。

他說：「他拿了一把大刀，開始追逐周圍的人，試圖攻擊他們。」

鮑爾表示：「幸運的是有這麼多人，他（兇徒）不能專注於一個目標，我沒有看到有人被刺傷，但我看到警察擊倒兇徒。……至少槍擊三次才把他擊倒，他的眼神很瘋狂。

當被問及在襲擊期間，嫌犯是否叫喊或說話時，鮑爾：「他完全沉默，甚至在他被警察槍殺時。這是非常令人毛骨悚然的。」

鮑爾表示，擊斃那個傢伙的警察今天救了這麼多人的生命。

嫌犯發動攻擊的動機目前尚不知道。

學生躲在教室

瓦茨大廳是該大學材料科學與工程建築系的大樓。

22歲的安東尼·法爾扎拉諾（Anthony Falzarano）是俄亥俄州立大學高年級學生，他說案發當時自己在上課。他表示：「我們聽到很多警報，我在上課，每個人都收到一個緊急警報簡訊。 「有人說在得到警報之前聽到彈出的聲音，但我沒有聽到它，我們在隔壁建築中避難。」

事件發生後，俄亥俄州立大學應緊部門在推特上發布消息說，校園有一名活躍槍手，要大家儘快躲起來。隨後該機構又發推文說：「繼續在北校區就地避難，按照現場警察的指示行動。」

俄州州長卡西奇（John Kasich）隨後發簡訊表示，俄亥俄州和當地社區的民眾一起祈禱，請注意安全，注意傾聽最先反應人員的指示。

砍人學生 IS稱是其士兵

伊斯蘭國（IS）今天在其新聞社「阿瑪克通訊社」（AMAQ）表示，28日早上在美國俄亥俄州立大學駕車衝入徒步人群，然後持屠刀砍人，造成11人受傷的學生，是伊斯蘭國「士兵」。

這名凶嫌遭1名校警開槍擊斃。凶嫌證實為該校的學生。

路透社報導，阿瑪克通訊社張貼一張凶嫌阿爾坦（Abdul Razak Ali Artan）的照片，阿爾坦穿著藍色襯衫，坐著，背景是綠色植物。

照片的說明文字是：「阿爾坦兄弟，俄亥俄州攻擊執行者，大三學生，阿拉接受了他。」

1名聯邦政府官員表示，凶嫌阿爾坦出生於索馬利亞，2014年抵達美國，是合法的美國永久居民，調查人員認為阿爾坦可能在巴基斯坦居住了長達7年。

另一官員表示，索馬利亞難民前來美國前，通常會在巴基斯坦待上一段時間。俄亥俄州首府哥倫布市擁有為數眾多的索馬利亞人口。