台灣品牌大撤退 跟不上商圈國際化

六年前，在中國前兩大消費城市北京、上海，發現「大陸瘋台灣」，吃的、喝的、穿的，只要打出台灣名號，就能賣得比別人貴又好。

六年後，台灣品牌在中國市場壞消息不斷。高峰時有一千三百家店的儀大童裝，今年因慘賠解散公司；曾是上海高檔地標的太平洋百貨淮海店，十一月中除了一樓，全面熄燈；高檔禮品法藍瓷西進擴廠，卻遭禁奢令打擊，縮編四分之一；老牌食品廠泰山因大陸事業虧損，爆發家族經營權內鬥。

還有，永慶房屋、錢櫃KTV、東京著衣、阿基師餐廳……這些台灣知名品牌，更早在去年就認賠撤出中國。

這是因為大環境不景氣，順理成章的現象嗎？但攤開財務報表，同樣是飲品大廠牌，台資的康師傅飲料部門今年上半年獲利大跌逾七成、旺旺（中國）乳品與飲料跌18.5%，中國的光明與伊利卻都能成長兩成多。同樣賣女鞋，台資達芙妮上半年獲利比去年同期巨跌近2000%，中國的百麗僅下滑不到兩成。吃的、喝的、穿的，「台灣牌」竟短短幾年就抓不住中國消費者的心了。究竟是怎麼回事？

太平洋百貨收攤現場

「它多年沒變，跟不上商圈國際化」

媒體本月再次前往北京、上海的指標性商圈，走訪21座商場和街區時發現，正當台北的太平洋Sogo百貨週年慶熱鬧登場，同屬遠東集團、在上海淮海中路屹立二十年的太平洋百貨（以下簡稱太百），卻吹起熄燈號。一樓舉行謝幕促銷大拍賣，搶便宜的人群擠得水洩不通，但二樓以上，各專櫃人員全都忙著打包，成堆紙箱取代了人潮。從裡到外走上一圈，太百的外觀與內部裝潢，對比一路之隔、造型新穎的K11購物藝術中心，顯得跟不上時代。正在最終搶購的民眾說：「（太百進駐品牌）多年來都沒什麼變，跟不上這商圈品牌的國際化發展。」

十幾年前，位居繁華地段的太百，裝潢和商品是上海流行指標；如今，地主瑞安集團原地重建的智慧型購物中心計畫，卻沒有太百空間。西進十多年的一位台資市調機構主管觀察，精華商圈要的是最新、最有特色的業者，但太百過去賺錢時未能投資改善自己，漸漸失去特色，看不到經營者的願景。

消費者想過更好生活

品牌除了做大，還要敢投資升級

遠東集團董事長徐旭東入主太百後，他的中國百貨業零售營收一度飆到新台幣263億元，但近年陸續關店，淮海店熄燈後，只剩165億元的營收還要再縮水。過去的金雞母，已成了新惡夢。同樣從風光變沒落的老牌台灣零售業者，還包括：曾經擁有一千店規模的克莉絲汀，過去是台商津津樂道的烘焙業傳奇，但現在台商們評論，它無法建立競爭門檻，出現關店潮。曾是中國女鞋銷售第一的達芙妮，不敵中國消費改變，一年多就關掉上千家店。