同婚修法往何處去？反對者可能在台灣絕跡

蔡英文選前支持婚姻平權（同性也可結婚），此前有消息稱，台灣將成為亞洲首個允許同性婚姻的地區。但據台媒報導，台「立法院」排案審查「民法」條文時，遭部分宗教與公民團體強烈反對，台當局擬從修「民法」方向改為另外制定專法模式，通過「伴侶同居法」來規範同性伴侶間的權利義務。這又引起「挺同」團體的抗議。

「立法院司法及法制委員會」開審性別平權法案時，反對同性婚姻團體號召上萬人包圍，主張「婚姻家庭，全民決定」，捍衛傳統家庭價值。台「法務部長」邱太三日前在「立法院」答詢時證實，相關「伴侶法」「立法」草案將在明年2月出爐。據瞭解，「法務部」的版本僅限於同性，不能擴及異性，怕破壞婚姻制度。同性伴侶相關權利義務的規範方向，可能不包含忠誠義務，也就是同性伴侶雙方仍可與其他人發生性關係，沒有觸犯通姦罪的疑慮。親民黨「立委」陳怡潔擬提案制定「同性伴侶法」，也限制同性間伴侶義務，主張發給伴侶證，進行戶政登記。

台當局態度從修「民法」轉向立「專法」，讓蔡英文招來不少批評。「挺同」團體認為，民進黨當局向宗教團體妥協。十多名律師27日在「立法院」門口要求儘快修「民法」，聲稱專法只是玩文字遊戲，要求蔡英文不要騙當初支持她會落實婚姻平權的選民。

根據台灣民意基金會的調查，同性婚的贊成反對比是46.4%與45.9%，幾乎不分軒輊。細部分析後，我們可以看出：

第一，這是一場世代間的衝突。45歲到54歲這個級距的贊成反對比是40.2%對52%，反對者猶勝出12個百分點。但在35歲到44歲這個級距中，贊成反對比變成54.5%對42.9%，贊成者反而勝出12個百分點。在25歲到34歲這個級距中，贊成反對比是67.5%對30.5%，而在20歲到24歲這個級距，贊成者高達81.4%，反對者只有18.7%。如果說現在的年輕人已經是「天然獨」，也就是自然傾向台灣獨立，那麼他們也是「天然同」，也就是自然覺得同性婚沒什麼不對。這也可以證明「性別平等教育法」在2004年通過後，尊重多元性別差異的國民教育已獲得相當大的成功。

第二，這是一場教育階層間的衝突。國中教育者的贊成反對比為35.6%對53.5%，高中教育者的贊成反對比是41.3%對52.2%，大學以上教育者的贊成反對比則為66.6%對30.7%。這顯示教育程度越高者，越能跳出傳統偏見，以同情的眼光看待同性戀者。這一點也可從軍公教人員的態度看出。一般以為軍公教比較保守，對同性婚應採較為反對的態度。但由於軍公教平均教育程度較高，他們對同性婚的態度要比農民、勞工、家庭主婦和退休人員都來得開放。贊成者較反對者多出5個百分點，而在全社會平均中，贊成者不過比反對者多0.5%而已。

第三，這是一場宗教間的衝突。在基督徒中，贊成反對比是32%對60.3%，極端反對者高達52.7%。以全國140萬基督徒來說，會因為此議題而極端反彈的應超過70萬。

由於年齡、教育程度和宗教是決定民眾態度的主要因素，這個議題就無法用傳統的統／獨來理解。它屬於「認同政治」(identity politics)，是「自由派」(liberal) 和「保守派」(conservative)的對決。民進黨的組成群眾較為自由派，在其死忠群眾中，贊成和反對比是51.4%對39.6%。國民黨的組成群眾較為保守，在其死忠群眾中，贊成和反對比是32.4%對60.5%。兩黨的差異有如美國的民主黨和共和黨。但正如民主黨內和共和黨內對此議題都沒有一致的立場，民進黨內和國民黨內也沒有共識。民進黨有尤美女、段宜康，也有最近被同志團體連署罷免的柯建銘，國民黨內有始終支持修改民法的許毓仁，也有不惜打架的廖國棟。

主持這項調查的游盈隆教授稱這個議題的分裂性太大，正反雙方旗鼓相當，若通過相關立法，對台灣社會將會像一起10級大地震。這個觀察從目前來看是對的。但必須注意到，從長遠來看，由於年輕族群的支持是一面倒，而知識精英多持贊成的態度，可以預期再過二十年，贊成與反對的比例極可能變成七比三。五十年後，反對同性婚者可能會在台灣絕跡。

台灣並沒有像美國那樣堅定的基督教文化，不贊成同性婚的多是基於婚姻必須生兒育女的觀念，而不是出於堅定的宗教信仰或神的命令。舊約利未記說：「男人若跟男人同寢，像跟女人同寢，他們二人行了可憎惡的事，必被處死，血要歸在他們身上」，但在台灣的儒釋道和民間信仰中並沒有類似的教條。對許多基督徒來說，同性婚是「道德問題」(moral issue)，就像殺人或強姦那樣，一個忠誠的基督徒不可能看到有人殺人然後說：「我不殺人，但我不介意你殺人，這是各自喜好不同」；也不可能說：「我不是同性戀，但我不介意你同性戀，這是各自喜好不同」。

所以在歐美社會，通過同性婚法案之後都會遭遇強烈的出於道德情感的抵抗。但在台灣社會，多數反同者的態度並沒有道德意涵，而毋寧是「我不是同性戀，我甚至對同性戀有反感，但你要同性戀我管不著」。可以預期，即使在現下正反雙方旗鼓相當的情況下通過修法，真正激烈的反對者也僅有被教義動員出來的基督徒。

如果民眾認為尊重個人選擇和個人差異是值得珍視的自由主義價值和不可逆的方向，那這條路是必然要走下去的。畢竟，就連特朗普這種曾經支持公務員拒發同性戀婚姻證書的極端保守派，最終都還是舉起了象徵同志人權的彩虹旗，並在選後承諾不會尋求推翻同性婚姻合法化。