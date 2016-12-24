多位專家呼籲擴大磁懸浮規模 2020年建5條商線

磁浮時代悄然而至，正在引發越來越高的關注。11月27日，在「2016軌道交通產業國際峰會」上，中國工程院院士、西南交通大學牽引動力國家實驗室主任錢清泉透露，到2020年，國內將建成5條以上中低速磁浮商業運營線路，相關建議已遞送中央，並稱「目前來看問題不大」。

據瞭解，2015年10月份，由包括錢清泉在內的17位中國工程院院士、2位中國科學院院士、6位大學教授聯合署名了一份《關於加快中低速磁浮交通推廣應用的建議》，希望明確中低速磁浮交通為國家戰略新興產業，擴大應用規模。

業內人士分析，中國市軌道交通發展進入快車道，至2020年基礎設施投資規模約1.8萬億元，帶動的產業規模約2.5萬億元，完全可以容納中低速磁浮交通戰略新興產業的發展。而隨著城鎮化戰略的推進，亟待解決城市交通、能源和環境等問題。中低速磁浮交通具有振動噪音小、爬坡能力強、轉彎半徑小等優勢，在城市軌道交通的發展中將發揮重要作用。

院士呼籲重視磁懸浮戰略

雖然中國自1980年代就開展了磁浮交通技術研究，但直到今年這項技術才在國內掀起關注熱潮。

相比國際，中國中低速磁浮交通仍然起步較晚。美國、日本、德國、韓國都是從事磁浮交通技術研究的主要國家。在業內人士看來，院士們的迫切心情，和目前中國正處在城鎮化快速發展階段密切相關。一方面，國內人口眾多，城市軌道交通的發展潛力巨大。另一方面，城鎮化戰略中，中低速磁浮交通不僅能提供軌道交通支撐，解決傳統軌道交通振動、雜訊問題，還能延伸傳統軌道交通產業鏈。建議書認為，「中低速磁浮交通建設過程中，可最大限度避免拆遷矛盾，投入運營後，可減小雜訊和振動對周圍居民的干擾。」

錢清泉表示，中低速磁浮的作用可以和輕軌、單軌相比。地鐵雖然運量大、能耗低，但是建設週期長、投資太大。就工程造價來看，建議書稱，長沙磁浮工程造價為2.4億元/雙線公里，而2014年全國地鐵平均造價約為6億元/雙線公里。

就外界普遍關心的電磁輻射問題，錢清泉也特別做了解釋，稱電磁場測試結果表明，車內外的磁場都明顯低於國際和國內相關標準的限值，不會影響人體健康。

產業鏈基礎已經具備

值得一提的是，院士們之所以積極建議擴大中低速磁浮的推廣應用，還有一條重要原因就是，中國發展中低速磁浮交通系統的條件已經成熟。

值得一提的是，上海、唐山、株洲3條中低速磁浮試驗線為產業化打下了堅實基礎，兩條在建中低速磁浮交通示範線將形成完整的產業化能力（北京S1線、株洲機場線）。

建議書指出：「我國已經掌握了中低速磁浮交通的核心技術、特殊技術、試驗驗證技術和系統集成技術，並且具備了磁浮列車系統集成、軌道製造、牽引與供電系統裝備製造、通信信號系統裝備製造和工程建設的能力，擁有較完整的產業發展能力。」

目前，從事磁懸浮核心技術研究的高校包括有國防科技大學、西南交通大學、同濟大學；能夠提供車輛製造的包含中車株機、中車唐山、成都成飛；此外，還有專門的橋樑、軌道施工方。

建議書同時建議，採用多元融資模式發展中低速磁浮交通，鼓勵採用市場化手段發展中低速磁浮交通，引進社會多元投資，實現可持續發展的商業模式。