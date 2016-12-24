新空管又出事 數據消失26秒

航班緊急停飛

多次出現事故的民航處新空管系統Autotrac3，在全面啟用的第3日再爆出嚴重故障，離港航班一度緊急暫停15分鐘。民航處處長李天柱證實，系統昨日未能顯示航班飛行速度等資料，時間長達26秒，其間需緊急暫停航班起飛，處方已要求承辦商提交報告解釋。李多番強調事件不影響航空安全，但有關注團體認為事故或導致航機過近，引起危險，又批評李自打嘴巴，「如果不涉安全就唔使停飛啦！」

民航處本月14日全面啟用耗資15億元的新空管系統，為遷就系統，共削減25間航空公司共2,600班航班，佔全日升降航班總數8%，但其間仍多次出現故障，週二下午更傳出大批飛機被迫延遲起飛，問題持續約20分鐘。民航處處長李天柱確認昨下午約1時，新系統曾經有約26秒未能顯示航班的呼號（call sign）及飛行速度等資料，但雷達仍能顯示飛機的位置及飛行高度，系統的其他功能亦一直運作正常。

民航處認表現不符理想

李續指，故障期間空管人員為了保障航空安全，暫停處理離港航班15分鐘，影響9班航機，當時機場運作大致正常，並無受到影響；人員亦有與機師保持聯絡，確保飛機位置。他又解釋，根據現場承辦商工程師初步分析，事件主因是系統的航班數據處理器（FDP）自動將資料存檔時遇到問題，其後又未能與雷達資料配對，導致失常情況。

李天柱至少3次強調事件沒有影響航空安全，但民航處承認系統表現不符理想，因此已即時要求承辦商雷神公司的高層來港親自跟進事件，而且要在48小時內提交報告及解決方案。李又稱正考慮成立一個專家小組，成員包括本地學者、電子工程師及空管人員代表，負責向民航處提供關於新系統的意見。

被問到會否考慮暫停使用新系統時，李僅重申系統有多重保障及備用系統，「保障方面完全沒有問題」；又拒絕正面回應如何懲罰承辦商及會否考慮重用舊系統。運輸及房屋局對事件表示關注，已責成民航處仔細檢討事件並找出問題所在；同時局方亦正聯絡海外獨立顧問以尋求專業意見，確保航空安全維持在最高水準。

機場發展關注網絡發言人巫堃泰認為，民航處一方面承認當時須立即暫停處理離港航班，一方面又辯稱事件不影響航空安全，「咁樣係自打嘴巴」。他認為航機的飛行速度突然消失，會令空管人員難以掌握飛機之間的實際距離，容易造成航機過近，或會發生危險事故。

巫堃泰又指，翻查資料後發現，民航處昨日由下午至晚上一直實施航班流量管制，相信是因為處方也憂慮安全問題。他認為，雖然新系統至今無釀成任何慘劇，但經常故障的情況只會令前線人員疲於奔命，或會影響其判斷力，「好似狼來了咁，到真係出事時會點呢？」

本身是民航機師的立法會議員譚文豪表示，認同及讚賞民航處今次立即停止處理離港航班的做法，但由於處方日前增加了每日處理的航班數目，或需要瞭解FDP是否因此而出現問題，否則到了聖誕節等繁忙日子，隱憂將會更大。譚認為，民航處應公佈為何只需要啟動FDP的後備系統，而非啟動舊系統的備用狀態。民航處亦應交代新系統事故時，是否掌握航班的應答器資料。