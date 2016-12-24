「願提前卸任」朴槿惠：交國會決定

10月24日，韓國JTBC電視台報導，並無任何官職的朴槿惠親信崔順實曾收到過包括44份總統演講稿在內的200多份檔，其中部分演講稿的打開時間在總統演講前，而且崔順實在總統演講前曾修改過演講稿。

10月25日，朴槿惠發表第一次講話，力圖解釋崔順實收閱總統演講稿的情況，並表示在青瓦台秘書班子組成後，她就停止向崔順實求助。向國民道歉的同時，朴槿惠並未說明她停止向崔順實徵詢建議的具體時間，也未提及崔順實涉腐傳聞。

10月31日，韓國檢方宣佈緊急逮捕「親信干政」事件當事人崔順實。

11月4日，朴槿惠發表第二次講話，重複對自己與崔順實關係的解釋，繼續道歉，同時表明不願自動下臺的立場。稱如有必要將接受檢方和獨立檢察組的調查。

11月15日，檢方最初要求朴槿惠於本月15日至16日接受調查，遭後者拒絕後推遲至18日，但仍未得到回應。

11月20日，檢方對朴槿惠「閨蜜」崔順實等3人提起公訴時指認，朴槿惠涉嫌與3名被告共謀作案，將以犯罪嫌疑人的身份對朴槿惠予以立案。此後，朴槿惠方面以檢方調查「不中立」、結論「不屬實」為由拒絕配合檢方當面調查，稱將接受持中立政治立場的獨立檢察組調查。

11月28日，朴槿惠通過律師表明，自己因「日程緊湊」無法於29日接受檢方當面調查，第三次公開拒絕檢方的當面調查。意味著檢方在「親信干政」事件獨立檢察啟動前調查朴槿惠的計畫事實上告吹。

11月29日，朴槿惠發表第三次講話，道歉，稱將把包括縮短總統任期在內的去留問題交由國會決定，將依據朝野建議和法律程式辭去總統職位。

捲閨密門風暴 三度道歉

韓國總統朴槿惠（29日）在「閨蜜門」事件發生後三度發聲，稱「將把包括縮短總統任期在內的去留問題交由國會決定，將依據朝野建議和法律程式辭去總統職位」。此前，她已經兩次發表講話公開道歉，但同時也表明了不願自動下臺的立場。在上百萬韓國民眾持續遊行抗議的情況下，這是她首次表達出「辭職」的意願。

韓聯社引述朴槿惠說，「朝野各黨派協商確定可將施政混亂和行政空白降至最低的平穩交權方案後，她將根據其安排和法律程序卸任」。

朴槿惠表示，她已經放下一切，只希望大韓民國盡早擺脫混亂重歸正軌。

任期尚有超過1年才屆滿的朴槿惠說，在事件中沒有個人得益，對於未能平息民憤，感到傷心。

在野黨批朴 採拖延戰術

目前在野3黨皆希望，趕在本週五（12月2日）將彈劾案交付國會本會表決；若還需要更多時間討論與準備，最遲要在12月9日完成。

南韓憲法規定，彈劾有兩大關卡，首先是彈劾案提交國會表決，經300席中的200席議員投下贊成票後，中止總統職權，並進入第二關，交由憲法裁判所（憲法法庭）裁決，9位法官中，要有6人以上贊成，總統才能真正被彈劾。

當下在野3黨雖在國會中過半，連同無黨籍贊成彈劾的議員，共171席，離彈劾門檻還差29席；這時，新世界黨的「非朴派」角色就顯得相當重要。

事實上，新世界黨已面臨分崩離析局面。以黨魁李貞鉉為首的親朴派，在干政案爆發前，就已積極為總統辯護，爆發後也不斷強調要「維護國家政局穩定」、「遵照憲政秩序」，並指責在野陣營藉機「發動政治攻勢」。

黨內「非朴派」意識到外界對執政黨的觀感早已跌落谷底，不斷要求李貞鉉請辭，並實施黨內改革，要求反映多元意見，但礙於人數處於弱勢而無法實現。