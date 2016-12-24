溫哥華白鯨離奇死亡 外界呼籲停止圈養

白鯨歐若拉（Aurora）在周五（11月25日）死亡，而九天前，而它的雌性犢鯨奎拉（Quila）也死於與它一樣的症狀。

經過檢驗，白鯨母親可能是死於某種病毒或是毒物，但是具體的死亡原因仍然未明。

水族館的首席執行官表示，存在它們被蓄意毒死的可能。

「我們正在等待更多的檢驗結果，希望能夠找到原因，」水族館首席執行館約翰·奈廷格爾（John Nightinggale）在一個記者會上說，「任何一種可能性都不能排除。」

歐若拉的雌犢奎拉21歲，是加拿大第一隻在圈養的環境下降生的鯨類。在奎拉死亡後幾天，歐若拉開始出現相關的症狀。

水族館方面在周六進行的屍體檢驗，以確定死因。檢驗結果顯示，歐若拉有嚴重的肝臟損傷，但是具體的死因卻不能確定。

「我們只能假定它們的死是彼此相關的，」奈廷格爾說

白鯨又稱貝魯卡鯨（Beluga Whale），根據加拿大漁業及海洋部（Department of Fisheries and Oceans）資料顯示，它們在圈養的環境下壽命可長達40年。

兩隻白鯨的死亡引發動物保護組織呼籲，要求將關養海洋動物列為非法。

溫哥華人道協會（Vancouver Humane Society）表示，水族館繼續圈養海洋動物，將是處在「歷史的錯誤一方」。

「水族館不可能完全複製它們的自然環境，」人道協會的發言人彼得·弗里克（Peter Fricker）向BBC表示。

弗裏克說，自從高度批評海洋水族館產業的紀錄片《黑鯨》（Blackfish）發行後，對於圈養鯨類的公共民意已經轉向了。

「潮流已經朝向了和它們相反的方向，如果他們繼續這麼做的話，就將會處在歷史的錯誤一方。」

溫哥華公園局（Vancouver Park Board）主席楊瑞蘭（Sarah Kirby-Yung）表示，這一問題應該通過一場全城公投來決定。

「對這個問題的正反雙方，我都有很多認同的地方，」楊瑞蘭告訴加拿大廣播公司（CBC）說。

「我認為作為一個機構，他們做得很好。我也認為應該傾聽溫哥華人的聲音，這是我被選舉出來應該做的事情，而人們對於把鯨類關在那裏感到越來越不舒服。」

該水族館目前還關養著另外五頭白鯨，不過奈廷格爾表示，在了解清楚歐若拉和奎拉的死因之前，他們不會再收養更多的白鯨。