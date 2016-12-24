特朗普威脅中止美古協定

美國航空公司一架客機11月28日順利降落在古巴首都哈瓦那，這是50多年裡美國飛往哈瓦那的首次商業直航。在美國總統奧巴馬推動下，美古企業往來在兩國恢復外交關係後發展勢頭良好。不過當選總統唐納德·特朗普28日卻表示，或將中止兩國關係正常化進程。這一表態讓美古關係徒增變數。

良好勢頭遇變數

美國航空公司由邁阿密起飛的航班28日降落在哈瓦那何塞馬蒂機場，不少乘客心情激動，大聲歡呼鼓掌。航空公司還向各位乘客贈送了印有「古巴」字樣的草帽。

此前，美國民眾前往古巴需要乘坐包機。不過得益於兩國關係正常化進展，目前6家美國航空公司獲准恢復飛往9個古巴城市的定期航班，但通往古巴首都哈瓦那的商業航班仍屬首次。

1959年古巴革命勝利後，美國政府一直對古巴採取敵視政策。1961年美國和古巴斷絕外交關係。不過在奧巴馬政府的推動下，兩國於2014年宣佈重啟雙邊關係正常化進程，並於2015年7月正式恢復外交關係。

為鞏固兩國關係進展，奧巴馬政府不斷鼓勵美國企業拓展在古巴的業務。目前，除美國幾家航空公司開通飛往古巴的定期航班外，嘉年華集團也開通了前往古巴的郵輪旅遊。

不過，特朗普的最新表態似乎為發展勢頭良好的兩國關係帶來變數。這位美國當選總統28日在社交網站「推特」上寫道，如果古巴沒能達到某些特定目標，他將終止兩國關係正常化進程。

「如果古巴不願為古巴人民、美國人民、以及美國在整體上達成更好協議，我將終止（兩國間）協議，」他寫道。

在美國總統選舉選戰中，特朗普對古巴的表態曾發生不小轉變。起初，他表示支持兩國恢復外交關係。不過選戰中期，他又改口稱將推翻奧巴馬簽訂的「單邊」協定。特朗普認為，美古關係正常化受益最多的是古巴；美國不僅妥協太多、而且沒有收到明顯回報。

一石激起千層浪

特朗普在「推特」上的表態引起外界強烈關注。結合他此前宣稱要推翻奧巴馬政府一系列緩解對古巴的封鎖和禁運措施的行政命令，不少人稱自己感到擔憂。

對美國商界而言，古巴市場仍未被開發，其潛力不可小覷。如果特朗普中止兩國關係正常化進程，這意味著許多企業在古巴的前期投資都打了水漂。有業內人士稱，如果美國繼續限制與古巴的貿易往來，歐盟、俄羅斯等將不斷蠶食古巴市場，最終留給美國的只有「一小塊蛋糕」。

「生意就是生意，」「來坦帕灣旅遊」公司的市場總監派翠克·哈里森說，「旅遊業裡我們唯一不喜歡的就是中斷，這將帶來不確定性。」

奧巴馬政府未來幾個月還將出台一系列對古措施，涉及旅遊、製造業、通信等各方面。不過這名消息人士認為古巴革命領袖菲德爾·卡斯楚逝世和特朗普的態度有可能影響到計畫實施。

白宮發言人喬希·歐尼斯特28日也語帶諷刺地回應了特朗普表態。歐尼斯特稱兩國關係緩和化解了冷戰時期留下來仇恨，「（奧巴馬）總統認為現在是時候嘗試點不一樣的事了」。

否認包括推動直航在內的一系列對古政策「並不像發一條推特那麼簡單」，歐尼斯特說。