哥倫比亞空難：足球界哀悼遇難巴西球隊

本週發生的哥倫比亞空難中只有6人倖存。機上乘客包括巴西甲級聯賽球隊沙佩科恩斯隊的成員，周二（11月29日）整個足球界都表示了悼念。

沙佩科恩斯足球隊原定前往參加南美杯足球賽決賽，這是該俱樂部歷史上最重要的一場比賽。

該隊守門員，教練與一些沒有前往參加比賽的球員留守在巴西，他表示，「我們看到很多球員的妻子昏了過去，救護車把他們送往醫院。很有很多家人緊緊抓住球員們留下來的足球靴。」

墜機事件發生之後，巴西甲級聯賽球隊發表聯合聲明表示，將會無償向沙佩科恩斯租借球員。並要求聯賽保證該隊連續3年免於降級。

包括巴塞羅那隊的梅西、內瑪爾以及曼聯的魯尼在內的很多著名足球運動員，都表達了對死難球員的悼念。西班牙的皇馬和巴塞羅那在訓練時為死難者默哀一分鐘。

南美足協的聲明表示，「南美洲足協全體為所發生的事故感到遺憾。足協的所有活動暫時停止，直至有進一步通知為止。」巴西總統特梅爾宣佈全國哀悼3天。

哥倫比亞航空官員表示，當時在飛機上的還有21名記者。目前兩個飛行記錄儀都已經找到。空難飛機在一名飛行員報告了電力故障之後，於當地時間周一晚22：15（格林尼治時間周二早03：45）與地面控制台失去了聯繫，並最終在山區墜毀。6名倖存者中有3人是足球運動員。