加州「幽靈船」派對大火增至36死

美國加州奧克蘭市倉庫建築大火，官方確認死亡人數上升至36人，並公布其中11位罹難者的身分。已找到的36具遺體中包括外籍人士，分別來自歐洲和亞洲，將連繫當地相關使領館協助通知家屬。

奧克蘭消防局長宣布，由於災後建築物結構不安全，並且出現傾斜，消防人員的搜尋工作一度暫時中止，確定安全無虞後才重回現場。目前公布身分的罹難者，多為加州或灣區當地居民，最小的罹難者年齡僅17歲，其他人士也都是二、三十歲的年輕人。

舊金山灣區東灣城市奧克蘭的這場倉庫大樓火警，是該是有史以來最致命的火災，奧克蘭市所屬的阿拉米達縣檢方已經對是否涉及刑事犯罪展開了解。美國總統奧巴馬6日對事件發表聲明，「我們為加州奧克蘭市的人民祈禱，在周末發生致命倉庫大火之後，這也是該州史上最嚴重的火災之一，我們對於這場災難的全貌尚不清楚，但我們知道，一個美國社區為此傷心欲絕，許多人，尤其是前途光明的年輕人，悲劇性的失去了生命。」

奧巴馬並在聲明中感謝第一時間緊急救難人員的這幾天的付出，讓情況獲得控制。奧巴馬稱，聯邦政府會與當地政府緊密聯繫，提供必要的協助，並調查火災的真相。

這場大火發生在上周五深夜11:30，當時約有50人在位於奧克蘭市31街和國際大道的「鬼船」建築出席一場音樂活動，活動才剛開始不久便突然發生大火，大批出席者逃生不及而不幸死亡。消防人員自上周六火勢撲滅後進入火場搜尋，但由於建築物構造複雜加上火場仍不安全，搜尋進度緩慢，更因建築物不安全而一度暫停搜尋任務，罹難人數還可能上升。當地官員表示，目前只搜救了這座受災建築20%的區域，還有「相當數量」的人處於失蹤狀態。

奧克蘭當地消防負責人戴洛克-里德說，這座倉庫內沒有灑水裝置，消防人員趕到時也沒聽到任何警報聲。倉庫內有多個不同藝人搭建的臨時錄音棚，還堆滿了家具、時裝人體模型和其它雜物，增加了消防人員的滅火難度。

戴洛克-里德說：「裏面從這頭到那頭堆的都是家具、小玩意兒和雜物，跟迷宮一樣。」

當地消防部負責人德雷頓稱，消防人員「一桶一桶地」在廢墟中搜尋。她抽泣地說：「現場一片死寂，令人心碎。這將是一個漫長而辛苦的過程。」