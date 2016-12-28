意大利公投被否或強烈衝擊歐盟 更多「黑天鵝」將不可預測

意大利12月4日的修憲公投引發全球矚目，而公投最終失敗及總理的主動請辭，也讓外界更加關注這個歐元區第三大經濟體未來的政治經濟走向。因為右翼勢力的崛起，意大利公投此前被看做歐洲政治風向標。那麼公投失敗，對於歐洲而言意味著什麼？意大利會退歐嗎？民粹主意又會給2017歐洲大選年帶來多大影響？

又見「黑天鵝」：震盪！

如果說6月份的英國脫歐公投是今年歐洲最大的「黑天鵝」的話，那麼，意大利修憲公投，就是最神秘的那只。因為這場公投的最終失敗，不僅否決了修憲法案的命運，還讓意大利總理倫齊輸掉了總理職位，更讓這個歐元區第三大經濟體陷入經濟震盪和更多未知之中。

「我的總理生涯止步於此，」倫齊在公投失敗後很快發表辭職演說，要為改革的挫敗負起全責。有分析稱，公投落敗和倫齊辭職，可能讓意大利陷入新一輪政治不明朗。倫齊下台，總統馬特雷拉將領導斡旋委任新政府，以管理國家直至2018年春舉行大選為止。

不過，代表民粹主意勢力的意大利第二大黨「五星運動」黨則要求馬上進行選舉。如果提前選舉，並且「五星運動」黨在選舉中上台的話，意大利政局將「右轉」，歐洲一體化也將面臨挑戰。

此外，如同英國脫歐公投一樣，意大利公投也給歐洲帶來巨大的經濟風險。美媒分析稱，公投失敗及倫齊辭職，很可能會嚴重打擊意大利早已非常脆弱的經濟。公投失利隨之引發的市場動蕩會讓投資者不敢對意大利的困境銀行進行資本重組，那麼，該國就有多達八家這樣的銀行面臨倒閉風險。

更重要的是，倫齊宣佈辭職後，歐元對美元匯率一度跌至2015年3月以來的最低水準。投資者和歐洲政治家們擔心，反修憲陣營的勝利會重新引發意大利銀行業的混亂，令歐元區經濟陷入全新的危機中。

意大利和歐洲夢：會脫歐嗎？

意大利修憲公投之所以讓歐洲繃緊神經，很大程度上是因為公投之後的連鎖效應，尤其是外界對於意大利會否最終退出歐元區的擔憂。公投失敗給意大利的未來提供了眾多可能性，退歐也是其中一種。

如果意大利2017年提前舉行選舉，並且第二大政黨「五星運動」在選舉中上台的話，該政黨很可能發起脫歐公投，因為該党反對歐盟和歐洲一體化。發起公投的話，意大利有可能成為繼英國脫歐之後又一個脫離歐盟的國家。這對歐洲一體化將是一個很大的打擊。

而且，有分析稱，如果意大利未來為放棄歐元、恢復意大利里拉舉行全民公投，甚至步英國後塵退出歐盟，那對於這個一開始就參加歐洲統一試驗的國家而言，脫歐或將是致命的：歐洲夢將會破滅，邊界重新設立，歐洲經濟秩序也將毀於一旦。

當然，雖然英國民眾選擇退出歐盟，並不代表意大利民眾屆時會做出同樣的選擇，畢竟英意國情不同，兩國在地理位置、經濟水準和面臨的問題上有很大差異。意大利是否脫離歐盟，就目前而言，還是個未知數。

民粹主意抬頭：歐羅巴右轉？

近年來，從金融危機到希臘債務危機，從難民危機到英國脫歐，歐盟面臨的危機可謂接連不斷。而在多重危機衝擊之下，民眾不滿增加，歐洲開始出現一股極右翼的民粹主意力量，且有逐漸抬頭和日益迅猛之勢。

2017年歐元區創始成員國中有三個將迎來大選，但在這些國家中，主流黨派正在民粹主意的攻城掠地下逐漸失利。德國極右政黨在地方選舉中大敗總理默克爾領導的政黨；法國右翼政黨在大選中崛起，就連總統奧朗德都宣佈放棄競選連任。

如今，意大利右翼政黨在修憲公投中取得大勝，增大了上台的可能性。據稱，意大利公投被廣泛認為是檢驗民粹主意在歐洲傳播上升勢頭的試金石。公投失敗恰恰標誌著民粹主意在歐洲腹地的重大勝利，民粹主意在歐元區或將抬頭，同時也凸顯出捍衛歐元所需要的經濟基礎與歐洲日漸抬頭的民粹主意之間越來越難以調和。

然而，民粹主意抬頭與西方尤其歐洲政治體系本身的問題有著密不可分的關係。在全球化和歐洲一體化背景下，一些國家未能處理好經濟發展和協調社會各階層利益的問題，導致中下層民眾收入下降，失業率上升，民眾不滿情緒激增，民粹主意抬頭。究其根源，還是西方制度本身了出現問題，才讓西方「反建制勢力」一次又一次取得勝利。