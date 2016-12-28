海霸王切割蔡英文 支持一中

海霸王集團12月5日在媒體刊登聲明，表示與蔡英文家族就是單純的房東房客關係，僅有租賃關係，皆無蔡家相關人士之持股。海霸王也聲明強調，「海霸王堅定支援兩岸同屬一個中國、和平雙贏的心志從未動搖 」。

莊蔡兩輩有交情

台灣海霸王集團創辦人兼總裁莊榮德與蔡英文家族兩輩論交，有生意往來。海霸王董事長莊榮德與蔡英文父親蔡潔生、蔡英文大哥蔡瀛南有生意往來。蔡潔生和莊榮德是忘年交，莊榮德尊稱蔡潔生為 「老師 」。莊榮德不但在蔡瀛南名下的 「正中企業 」擔任董事，位在台北市中山北路的海霸王餐廳也是向正中企業租的；2015年蔡英文參選期間，這件事曾被媒體曝光，蔡英文當時還親自出面澄清：正中企業和海霸王只是 「房東和房客關係 」。

有報導稱，對於近期各界關注的 「綠色台商 」事件，大陸方面近期則強調，歡迎台商到大陸來打拼，但絕不允許到大陸來掙錢，回到台灣後支持 「台獨，分裂 」，這是和兩岸關係發展的初衷背道而馳的。對於台灣餐飲業「海霸王 」傳出在大陸遭食安檢查並罰款，是否因其與蔡英文家族關係密切有關，大陸方面則表示，地方上在進行食品安全檢查時發現一些問題，都是依法、依規處理。

台當局 「持續關注 」

據台灣聯合新聞網12月5日報導，海霸王集團12月5日發出聲明表示，因近期不斷有傳聞指海霸王為綠色台商，為維護集團聲譽，特別發表聲明強調 「海霸王堅定支援兩岸同屬一個中國、和平雙贏的心志從未動搖 」，並澄清海霸王集團並非蔡英文家族事業。對於海霸王發出聲明，台當局喊話，指不樂見台商受到政治干擾，且被貼上政治標籤。

台灣行政主管部門負責人林全說，每個台商的政治立場，是言論自由，當局充分尊重；但用政治手段干預企業，是不恰當的，他希望未來台商在海外，尤其是在中國大陸的經營環境不該受到干預。

蔡英文辦公室發言人黃重諺表示，台商對於兩岸經濟發展有非常重大的貢獻，當局認為台商在中國大陸投資經營應受到合法保障；任何以政治干預台商的投資及經營或要求在立場上表態，不僅影響台商合法權益及投資意願，也不符雙方推動兩岸關係和平發展的政策立場，當局不樂見此種情形發生。黃也說，當局對類似狀況以及可能發展將持續關注，也正研議相關因應策略及措施，以保障台商的合法權益。