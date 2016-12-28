港生科學能力暴跌遜台澳

中文大學香港教育研究所日前公佈「學生能力國際評估計劃（PISA2015）」結果，本港學生的科學能力得分、排名及尖子比例均滑落，得分為523分、較上屆跌32分，排名由第2大跌至第9，尖子比例則為0.4%，統統不敵台北及澳門。專家分析指，結果跟前教統局局長李國章任內促成、2009年落實的新高中學制時間上脗合，兩者或有關係，籲當局全面檢視學制及科學教育。

經濟合作暨發展組織（OECD）每3年舉行一屆PISA研究，涵蓋全球72個國家或經濟體系，測量了各地15歲學生的科學、數學及閱讀能力。最新一屆於2015年進行，本港138間中學、逾5,000名15歲學生參加。結果顯示，本屆香港學生在數學、閱讀能力得分雖下跌，但排名仍平穩，數學能力得分為548分，全球排名第2，比上屆微升1名；閱讀能力得分為527分，排名與上屆相同、居第2位。

不過，香港學生在科學能力的表現，並不止於分數下跌，排名、尖子比例均明顯滑落。香港學生科學能力由上次的第2跌至第9；而科學尖子比例，香港亦為首10名國家或城市中最差，僅0.4%學生被評為能力最高級別（第6級），創歷史新低，更比OECD平均尖子比例1.1%低。

參與研究的中大課程與教育學系助理教授劉國智直言，推行新高中學制跟港學生在PISA科學能力顯著下跌，時間上脗合，但是否必然有關係則尚待證實。他指舊學制會考平均有四成人全修3科物理、化學及生物，新學制後相關比例「drop得好犀利」。本報翻查教育局資料，全修3科的中四學生比例，由2009年首屆新高中逾7%、持續跌至2014/15學年僅約4%。

劉指新學制必修通識教育，令選修科數量有較大限制，或致學生科學基礎知識變弱。劉稱，不希望走回舊制文理分流、精英學生全歸理科舊路，建議學界全面檢視學制及改變教學方法。

教育局局長吳克儉曾於上屆PISA結果公佈後，特意發新聞稿讚揚港生表現優異，稱「再次證實香港教育朝着正確方向邁進」。今屆結果不再有利，當局即為新學制護航，發言人回應指科學的重點培訓已由過往的中學階段上移至高等教育，又指按照實際得分，香港跟澳門生能力「無明顯差異」。創新及科技局回應指，成立以來一直關注創科人才培訓，並強調政府會繼續推動年輕人對創新及科技的認識。