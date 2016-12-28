蔡特通話打破傳統 白宮對此做出回應

特朗普與蔡英文上星期五（2日）的電話通話打破了1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來的常規。

蔡英文低調回應事件

據《華盛頓郵報》報道，蔡英文日前在台北向美國記者表示，她與特朗普的電話不應該被解釋為美國在政策上有所轉變，「這通電話是表達我們對美國大選的尊重，同時祝賀特朗普當選總統。」

事件發酵後，候任副總統彭斯將是次通話形容為「禮節性」的電話，並非顯示美國將轉變對華政策。報道指，蔡英文也認同他的講法，稱「我不預期主要政策會在不遠的未來有所轉變，因為大家都看到地區穩定的價值。」

不過，報道也指出，特朗普的團隊中有人表示，這通電話早在幾星期前已早有計劃，而新總統將會與過去決裂。

中方反應冷靜

時至12月3日近午，中國外交部長王毅才在一場活動的間隙，應記者提問，做出「這是台灣方面搞的一個小動作」，「根本不可能改變國際社會已經形成的一個中國格局」，「也不會改變美國政府多年來堅持的一個中國政策」的口頭回應。

12月3日下午近6時，新華社才終於發出，以中國外交部發言人名義做出的官式回應，並稱「已就此向美國有關方面提出嚴正交涉」。至此，中國官方雖以「提出嚴正交涉」表達不滿，但仍未口出惡語，也未直接給特朗普此舉定性。

美國傳統外交建制派人士和主流媒體，在第一時間，對特朗普此舉表現出強烈的驚駭和疑慮，並預期此舉將導致中方憤怒。相對而言，北京的第一波官方回應尚稱克制。

葉望輝：台總統就稱台總統

傳為事件的推手的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）近日抵台，他指真正的通話橋樑是其朋友，亦稱不必因此期待美國的政策會有大改變 。葉望輝是愛達荷州共和黨主席，本週抵達桃園機場，回應記者提問，他指這次訪台是跟朋友交流意見，被問到此行會否和蔡英文會面或有沒有話要對她說，他就稱「到時候再說」，至於美方是否有意邀請蔡在下月參加特朗普的就職典禮，葉稱自己並不是委員會成員，沒有資格提出邀請。

葉望輝否認自己有安排電話對話，「電話不是我安排的，是他們的幕僚安排，但這是個很好的初步，也是保持台灣尊嚴的小步驟」，對於中國外交部長王毅批評台想搞「小動作」，葉也回應：「難得跟王毅有同感，這真的只是小動作，那如果是小動作，就不需要那麼大反應」，並表示特朗普說話一向直接，該是「台灣總統」就稱「台灣總統」。

白宮證實北京來電關切

白宮發言人厄內斯特則表示，美國國家安全委員會的高級官員在周末兩次與中國通話，向他們表示華盛頓仍堅持「一個中國」的政策，並重申美國長期堅持的對華政策。

他說，這項政策已經實行了40年，旨在維護台海兩岸的和平與穩定，而且符合美國的利益。

他指出，「如果當選總統的過渡團隊要達到不同的目的，那就請他們作出解釋。」

美國國務卿克里表示，奧巴馬行政當局及美國國務院，事前對特朗普與外國領導人通話一事，並不知情，特朗普的政權過渡班子，也沒有尋求國務院官員介紹相關的外交政策背景。

克里暗示，特朗普的過渡班子，在與外國領導人通話前，理應尋求現任奧巴馬行政當局介紹情況。

特朗普與蔡英文通電話引發連場罵戰後，特朗普以強烈措辭發推文，批評中國的貿易與軍事政策。

副總統當選人彭斯星期日（12月4日）稱，特朗普只是「接了來自台灣的一通禮節性電話」，現任國務卿克里則公開建議特朗普與外國領導人通話前先諮詢國務院。

北京方面還說，中國一直與特朗普的團隊保持接觸，但中國不對特朗普及其團隊的意圖進行揣測。