韓國八大企業捲入總統醜聞被調查

韓國國會正在對該國規模最大的八家公司領導人進行質詢。這場少見的有電視轉播的聽證會是涉及到韓國總統朴槿惠（Park Geun-hye）的醜聞調查的一部分。

三星、現代以及其他六家公司面臨的指控是，它們向和朴槿惠有關的一家基金捐贈巨款以換取好處。

朴槿惠因為這一醜聞面臨國會的彈劾。韓國已連續數周爆發大規模示威遊行，要求朴槿惠下台。

這八家公司的領導人受到一個跨黨派委員會的質詢。這個委員會沒有權力對他們做出處罰，但該委員會主席稱，聽證會將給這些公司一個道歉的機會。

這些知名企業都給一家由朴槿惠密友崔順實（Choi Soon-sil） 運作的非盈利基金會提供了巨額捐款。

崔順實目前面臨多項指控，包括貪污、逃稅、詐騙等。檢方稱上述企業捐款給她的基金會以換取政治好處，目前檢方已突擊檢查了相關公司和政府機構。

檢方還指認朴槿惠和這一醜聞有關聯。但朴槿惠否認這一指稱。

聽證會上受到質詢最多的三星電子副會長李在鎔否認相關指控，表示「經常會有來自社會各界的（捐款）請求，特別是在文化和體育領域。我們從未將此（捐款）作為交換條件。」

李在鎔被指通過捐贈換取政府對一起富有爭議的併購案的支持，以鞏固自己在公司的地位。

韓聯社報道稱，除了12月6日舉行的首場針對企業的聽證會外，下月7日還將舉行第二場聽證，解釋「親信門」主角崔順實以及韓國總統府一些工作人員將接受質詢。