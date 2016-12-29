新劇推薦

Search Party 搜尋死黨

類型：劇情/喜劇

頻道：TBS

首播日期：11/21/2016

幾個20多歲的年青人因前大學校友失蹤而重新聚到一起。 主角Dory是一個性格脆弱、鬱鬱寡歡的年輕女人，她感覺生活死氣沉沉，與男友Drew亦逐漸失去了溝通。 Drew是個沒有生活目標、自鳴得意的人，除了愛聖誕節之外，他一無是處。 Dory還感覺自己與密友 Elliot和Portia的距離在不斷拉大。 Elliot是個自戀狂，喜歡給自己增加工作頭銜，而 Portia是個演員，總是病態地在自我專注和長期不安全感之間尋找平衡。他們四人在破案中重新尋找人生的方向，卻不知不覺墜進一場危險的尋人遊戲。

熱播電影推薦

Hidden Figure 關鍵少數

類型：劇情/喜劇

導演：Theodore Melfi

上映日期：12/25/2016

改編自一段不為人知的真實故事，在重大的歷史事件中背後卻藏著不為人知的祕密。三名聰明絕頂的非裔數學家 Katherine Johnson (Taraji P. Henson飾), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer飾) 和 Mary Jackson (Janelle Monáe飾) 於1960年代在美國太空總署工作，她們共同參與了美國太空任務史上重要的一役──讓John Glenn 成為史上第一位成功繞行地球的太空人。而這項任務也成功地建了美國人的信心，從而讓美國超越俄國，站穩太空科技技術領導者之位。可是在那個種族議題仍然敏感的年代，「黑人」、「女性」等現實標籤，都使得她們被迫退居幕後，隱姓埋名。

新專輯推薦

Danny Brown 《Atrocity Exhibition》

評分：84

風格：Hip Hop

廠牌：Warp

美國Hip Hop歌手Danny Brown 的第四張專輯，請得不少演唱嘉賓共同錄製，包括Kendrick Lamar，Ab-Soul，Earl Sweatshirt，B-Real，Kelela和Petite Noir。這專輯的三首主打曲，”When It Rain”, “Pneumonia”, 和 “Really Doe” 受到評論家的廣泛讚譽，並出現在許多出版物的年終名單上，在Billboard 200上這專輯排名第77。