by Qi Qi
- 黃豆芽(soybean sprouts)：
黃豆芽是大豆在水中浸泡發芽的食物，具有較多的蛋白質以及維生素。每壹百克的黃豆芽中有11.5克蛋白質，2克脂肪，7.1克糖，1克粗纖維，68毫克鈣，1.8毫克鐵，0.03毫克胡蘿蔔以及10.17毫克的維生素。
好處：
黃豆芽能夠具有清熱利濕，消腫除弊，祛黑痣，潤肌膚等功效。
食用方法：
涼拌黃豆芽
清炒黃豆芽
- 牛奶（milk）：
牛奶是人體營養素最好的來源之壹，被譽為“白色血液”。每壹百克牛奶含有54千卡的熱量，3克蛋白質，3.2克脂肪，24毫克維生素A。
好處：
助睡眠，補虛養身，補鈣，生津潤腸等。
食用方法：
直接飲用
牛奶粥
奶茶
蜂蜜牛奶
- 香菇：
香菇是世界第二大的食用菌，在民間有“山珍”之稱。香菇是壹種長在木材上的真菌。香菇味道鮮美，營養豐富。
好處：
能增強細胞免疫能力
壹直癌細胞生長
糾正人體酶缺乏癥
降低血脂
食用方法：
香菇雞湯
小雞燉蘑菇
香菇油菜
宜：
香菇＋豆腐＝健脾養胃，增加食欲
香菇＋薏米＝化痰理氣
忌：
香菇＋驢肉＝腹瀉
香菇＋河蟹＝容易引起結石癥狀
- 黑木耳(agaric)：
黑木耳是壹種營養豐富的食用菌，並且含有較多的微量元素，維生素B1,B2,胡蘿蔔素等等。
好處：
防止血液凝結，心腦血管以及大便幹結等。初次之外，還可以補氣，生血以及緩解貧血腰腿酸軟等。
食用方法：
涼拌黑木耳
黑木耳炒肉
黑木耳排骨湯
- 鱸魚（Bass）:
在冬季，鱸魚大多肥腴可人，魚肉細膩，是最好的使用鱸魚的季節。鱸魚具有豐富的蛋白質，維生素B2以及鈣，鉀，銅等等。
好處：
健脾胃，補肝腎，止咳化痰
食用方法：
清蒸鱸魚
冬瓜燉鱸魚
姜絲鱸魚湯
- 蓮藕：
蓮藕原產於印度，有很高的藥用價值。冬季是鮮藕應市之時。蓮藕除了含有大量的碳水化合物之外，還有很多的蛋白質，維生素等。
好處：
治療便秘
促使有害物質排出
清熱涼血
通便止瀉
止血化淤
食用方法：
栗子蓮藕湯
酸辣藕片
蓮藕排骨湯