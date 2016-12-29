by Qi Qi

黃豆芽(soybean sprouts)：

黃豆芽是大豆在水中浸泡發芽的食物，具有較多的蛋白質以及維生素。每壹百克的黃豆芽中有11.5克蛋白質，2克脂肪，7.1克糖，1克粗纖維，68毫克鈣，1.8毫克鐵，0.03毫克胡蘿蔔以及10.17毫克的維生素。

好處：

黃豆芽能夠具有清熱利濕，消腫除弊，祛黑痣，潤肌膚等功效。

食用方法：

涼拌黃豆芽

清炒黃豆芽

牛奶（milk）：

牛奶是人體營養素最好的來源之壹，被譽為“白色血液”。每壹百克牛奶含有54千卡的熱量，3克蛋白質，3.2克脂肪，24毫克維生素A。

好處：

助睡眠，補虛養身，補鈣，生津潤腸等。

食用方法：

直接飲用

牛奶粥

奶茶

蜂蜜牛奶

香菇：

香菇是世界第二大的食用菌，在民間有“山珍”之稱。香菇是壹種長在木材上的真菌。香菇味道鮮美，營養豐富。

好處：

能增強細胞免疫能力

壹直癌細胞生長

糾正人體酶缺乏癥

降低血脂

食用方法：

香菇雞湯

小雞燉蘑菇

香菇油菜

宜：

香菇＋豆腐＝健脾養胃，增加食欲

香菇＋薏米＝化痰理氣

忌：

香菇＋驢肉＝腹瀉

香菇＋河蟹＝容易引起結石癥狀

黑木耳(agaric)：

黑木耳是壹種營養豐富的食用菌，並且含有較多的微量元素，維生素B1,B2,胡蘿蔔素等等。

好處：

防止血液凝結，心腦血管以及大便幹結等。初次之外，還可以補氣，生血以及緩解貧血腰腿酸軟等。

食用方法：

涼拌黑木耳

黑木耳炒肉

黑木耳排骨湯

鱸魚（Bass）:

在冬季，鱸魚大多肥腴可人，魚肉細膩，是最好的使用鱸魚的季節。鱸魚具有豐富的蛋白質，維生素B2以及鈣，鉀，銅等等。

好處：

健脾胃，補肝腎，止咳化痰

食用方法：

清蒸鱸魚

冬瓜燉鱸魚

姜絲鱸魚湯

蓮藕：

蓮藕原產於印度，有很高的藥用價值。冬季是鮮藕應市之時。蓮藕除了含有大量的碳水化合物之外，還有很多的蛋白質，維生素等。

好處：

治療便秘

促使有害物質排出

清熱涼血

通便止瀉

止血化淤

食用方法：

栗子蓮藕湯

酸辣藕片

蓮藕排骨湯