本週假日清單：12/29-1/4 /2017

by Qiqi

聖誕奇秒之旅 Christmas Fantast Trail

日期：12/2-12/30

時間：6pm－9pm

地點：波特蘭

票價：Adult($6), Children 12 and under($5)[只收現金]

詳清：http://www.fantasytrail.com/xmastrail.htm

想過一個與眾不同的假日不妨帶孩子們來到這個奇秒的的工作坊，這裏有40 英尺高的城堡，銱橋似及爾怪屋等等。

聖誕假日彩燈 Christmas Lights

日期：12/29-12/31

時間：4:30pm-9pm

地點：Bellevue Botanical Garden

票價：$5

詳情：http://www.gardendlights.org

這個假日季節將會有超過壹百萬只燈光來到Bellevue 并且照亮整個植物園，並給整個樂園添加魔法的色彩

姜餅人村莊 Gingerbread houses

日期：至1/1/2017

地點：Sheraton Seattle

詳情：http://www.sheratonseattle.com/gingerbread-village

每壹年在Sheraton Seattle酒店大堂都會有姜餅人村莊展覽，予大眾參觀

Tacoma Zoo動物園賞燈

日期：至 1/1/2017

時間：5pm-9pm

地點：Tacoma Zoo

票價：$8.5

詳情：http://www.pdza.org/calendar?cid=363

Tacoma Zoo將燈光組合成動物植物的形狀，為小朋友們呈現出3D效果的視覺享受

聖誕節的奇幻魔法The Magic of Christmas

日期：至1/6/2017

地點：Butchart Garden

票價：$26.6

詳情：http://www.butchartgardens.com/activities/5-seasons

想過一個浪漫的假日不妨來到加拿大的布查德花園。在彩燈和花海中坐著旋轉木馬或是滑冰都是很好的享受，並且聖誕節的魔法能夠帶妳感受布查德花園的「五個季節」。

Wild Waves 聖誕燈飾

日期：12/3-12/31

時間：5pm－9pm

地點：Wild Waves& Enchanted Village(36201 Enchanted Pkwy S)

票價：＄9.99

詳情： https://www.wildwaves.com/events-and-deals.php

在Wild Waves遊樂場裡過聖誕節或迎接新年不但可以感受濃郁的節日氣氛還可以增加魔幻的感覺

溫哥華聖誕集市 Vancouver Christmas Market

日期：12/1-12/31

時間：11am-9pm

地點：Jack Poole Plaza(1055 Canada Place)

票價：成人：＄8/ 學生：＄4

詳情：www.vancouverchristmasmarket.com

今年的溫哥華聖誕集市 將會在Jack Poole Plaza舉行，在那裡可以品嘗到許多美食，看到很多精美的工藝品