西雅圖跨年活動精選 2017

新年快樂！無論你喜愛在人群中歡度新年或是喜歡與另一半窩在家裡看電視上的新年表演，在現場讚嘆煙花的宏偉的確會為跨年氣氛增添不少。除了到太空針或哥倫比亞中心的觀望台俯瞰西雅圖夜景及觀賞萬眾矚目的煙花表演，在西雅圖還有什麼好玩活動，讓你踏入新一年有一個精彩的開始？

顏料跳舞派對

由抽象主義畫家馬特瓊斯親自為各人身上繪畫，讓這個派對加上十分的色彩。

地點：Gasworks Gallery

詳情：http://gasworksgallery.com/

除夕煙花船上派對

開揚 Lake Union 及Lake Washington 景觀配上最好的音樂，為西雅圖最有名的除夕派對之一。

地點：The Islander Champagne Cruises

詳情：www.champagnecruise.com/

EMP 大型狂歡派對

最大型的跨年派對Indulgence 將在EMP博物館舉行，場地可容納超過二千人，還有多個現場音樂和喜劇表演

地點：EMP Museum

詳情：http://www.seattlebash.com/index.php

Radiance 家庭除夕派對

適合一家大小出席，音樂 DJ、專業舞台表演、撲克牌遊戲、食物及葡萄酒(已包括在票價)，還有執照護理提供兒童照顧服務。

地點：Hilton Bellevue

詳情：www.bellevuehilton.com/

Xtreme 喜劇跨年派對

西雅圖唯一一個喜劇即興比賽劇場，讓你在歡笑聲度過新年。

地點：Unexpected Productions’ Market Theater

詳情：http://www.unexpectedproductions.org/

奇胡利花園和玻璃音樂之夜

在樂隊演奏下，將有小食和甜品現場供應，派對中可盡情在花園中欣賞遊覽。

地點：Chihuly Gardens and Glass

詳情：https://www.chihulygardenandglass.com/