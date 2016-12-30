遠古的中國藝術 – 商朝文化

商朝文化又稱殷商文化。它的發現是一件很偶然的事情。1899 年，北京國子監祭酒﹝北京國立大學校長﹞王懿榮因病買藥，發現藥鋪中有刻滿花紋及類似文字之甲骨當作藥品，甚感詫異，後經端方、羅振玉、王國維的鑑定，確認為是殷商之物。王懿榮所發現之甲骨，原係河南安陽附近的小屯的農民於耕地時所發現，因上有花紋、圖案及甲骨文字，不知為何物，稱之為「龍骨」。根據這個線索，中央研究院在 1928 年發掘出殷商官室遺址。

已發現之殷商甲骨文約有三千字已被辨認，但僅有半數知其確實意義。甲骨上之文字多有關王室及統治者之政令與史實，或對於前途末來之十問，包括農、牧、漁獵、戰爭、氣候、出遊等等。

陶器

屬於殷商時期的陶器有鬲、甗等，其形制與部分銅器有極為密切的關連性。鬲是三隻腳的煮水器，每一隻腳都是中空，可容較多的水，又較易煮沸。甗分兩層，下層置水，上層置食物，以火熱之，其作用與今日之蒸籠類似。

銅器

談及商朝之銅器，初期之形狀或形制，甚至部分花紋，受陶器之影響甚深，後來逐漸由圓形逐漸轉變至方形，質料及裝飾多細緻卓越，表面多似高浮雕，凹凸顯著，饕餮紋及人面、獸面之裝飾頗為盛行。此時銅器上之文字主要在表明所有權，故字數甚少，多僅為所有者之姓名，構圖亦較複雜奇巧。

商代之銅器包括鼎、觚、盃、爵等，原為盛酒、水及烹飪食物以祭祀祖先及供王室貴族飲宴之用，後兼具陪葬冥器作用。至周朝又因時代之不同，其主要作用、形制、風格等亦隨同變化。

以鼎為例，原為實用及祭祀時所用之器皿，當用於祭祀時，其體積之發展必係由小而大，至有宗廟後，鼎為宗廟不可缺之物，其體積亦發展至最大限度。在此情形下，宗廟之鼎在祭祀時內盛食物，非祭祀時則仍置於宗廟內，久而久之，鼎遂成為象徵宗廟之物。當一族毀滅某一族時，必毀其宗廟並奪其鼎，以示征服之意，故鼎在中國歷史上即代表政權，所以「鼎定中原」即據此而來。中國古分為九州，每州均以一個鼎為代表，故共為九鼎，帝王統一「天下」後，多有「取九鼎」或「獻九鼎」之事，鼎之意義亦自實用、祭祀、冥器等擴展至政治上之應用。

又如爵原飲酒之器，其大小及形式視持有者之官階及尊卑而定，持何種爵者即據某一特定之職位，我國古代之「爵位」一詞即係據此而來。

說明：「鬲」是一個象形字，也就是照著東西的形狀，所描繪成的字。鬲是三隻腳的煮水器，每一隻腳都是中空，可容較多的水，又較易煮沸。

鬲的型式大致上可分為雙耳、單耳和無耳等多種。最早期的鬲可能是

無耳的，當古人用鬲煮東西時，將鬲由火上拿下來會燙手，於是聰明的人便在鬲的口上加上耳，這樣把它由火上拿下來時就方便多了。

辛店文化是中國甘肅省和青海省所發現的青銅器時代文化，時間 大約在西元前1000年到前1300年左右，約相當於中原地區的商周時期。為瑞典考古學家安特生於1924年所發現，原來發掘地名為甘肅臨洮辛甸，但因譯作西名再轉譯時發生錯誤，為辛店，後約定俗成稱為辛店文化。

后母辛方鼎

年代：商朝

說明：「鼎」是古代的鍋子，質料有陶的也有銅的。鼎的形狀大多是圓腹、三足、兩耳，但也有四足的方鼎。足的形狀隨時代而改變，有尖足、柱足、扁足、蹄足等。

有些鼎有蓋子，可以避免落進髒東西，又可以保溫，使食物熟得快些。有的鼎在口部有兩耳﹝把手﹞，但蓋蓋子不方便，古人就把兩耳移到口的稍下方，因此鼎耳的位置，主要與有沒有蓋子有關。

古代的貴族通常用鼎來煮肉，把不同類的肉分用幾個鼎來煮，熟後直接取食，因此古籍中有「列鼎而食」的說法。