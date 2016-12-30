鮮為人知：林彪生前痛不欲生

1948年6月，林彪率共軍圍困長春，實行「久困長圍」方針，以拖垮國軍，餓死了幾十萬人。《紐約時報》與歷史學家馮客教授等都引用林彪簽發的「東總」電，「要使長春成為死城」。國民政府方面認為，解放軍圍城期間的行為構成戰爭犯罪，共產黨應為這一問題負責。馮客認為這是中共精心算計的恐怖手段與系統化暴力的一個例子，造成的結果是幾個月後，北京等地因為不想被同樣長期圍困而餓死，不戰而降。

曾作為四野統帥林彪的司機，楚成瑞在《當年事》一書中詳細披露了林彪晚年的怪病，不僅怕光，還怕水、怕風，令林痛不欲生。

林彪參與圍困長春餓死幾十萬百姓

1948年6月，林彪、羅榮桓率共軍圍困長春，為了消耗城內的糧食供應，實行「久困長圍」方針，以拖垮國軍，毛澤東向林下令「嚴禁城內百姓出城」「只有帶槍和軍用品的人才能放出」，當時長春城裡50萬平民的存糧只能維持到7月底，國民黨守軍鄭洞國將軍希望平民離城，但饑民遭到共軍封鎖圍困，造成近30萬逃難的平民在城門外被活活餓死。成群饑民曾跪在共軍哨兵面前央求放行，結果被共軍打罵捆綁甚至開槍掃射，死傷無法估計。

長春饑民當時吃的是草和樹葉、喝雨水，水喝光了就喝死人腦瓜殼裡的水。饑民指責「八路軍見死不救」，更流傳共軍要困死長春人民。據張戎著《毛澤東-鮮為人知的故事》記載，鐵石心腸的林彪當時也建議「酌量分批陸續放出難民」，卻被毛澤東否決。

大陸著名評書演員單田芳在他的自傳《言歸正傳:單田芳說單田芳》中，用隱含的手法提到他父親花了「七兩黃金外加一頓飯」買通國軍連長，冒充「起義的國軍」才逃出長春，而後又因為害怕而自首，承認自己不是國軍。間接證明瞭當時老百姓不被共軍放行，救援對象僅為國軍投誠者的事實。

長春圍困戰造成很多平民由於經濟封鎖得不到糧食而餓死，具體餓死饑民數目存在爭議。死亡人數也一直是個謎團。

據維基百科資料，10月國軍放下了武器，共軍對長春的圍困近五個月之久。長春圍困戰前，城市居民估計在40萬到60萬之間。圍困戰後，居民銳減到17萬人。

晚年患怪病

曾作為四野統帥林彪的司機，楚成瑞在《當年事》一書中詳細披露了林彪晚年的怪病。

文章說，瞭解林彪的人都知道，他有失眠這毛病。文章說，林彪用腦過度，神經衰弱，據說在抗日戰爭初期他都戴上健腦器了。

另外，1938年3月1日淩晨，率115師師直屬隊西進的林彪，被閻錫山的士兵打了一槍，子彈從前胸進去，後背出來，傷了神經，落下後遺症，以致後來被折磨得生不如死。

無葯可治的失眠症

在國共內戰期間，林彪的失眠症卻更厲害了。為了睡好覺，可以說什麼辦法都用上了。他自己看醫書，自己配藥吃，也不行。有一次他吃了自己配的葯，半夜發癔症，只穿一隻鞋就跑到冰天雪地裡去了，警衛員拖都拖不住。

到了內戰後期，林彪開始長期失眠，發展到頭痛，後來頭痛越來越厲害，一痛起來，頭直晃，只好用一條小毛巾捂著頭使勁揉，揉一揉就好一些。那時常看到他一邊走路，一邊用手捂著小毛巾揉著頭。後來，又不知怎麼搞的開始拉肚子，據說是在漢口吃了兩個桃子吃的。從那時起，林彪對水果就很忌諱了。

林彪失眠弄垮幾撥服務員

1953年春天，林彪病情出現反覆，舊病沒好，又添了新病，住在城裡嫌吵鬧。6月，搬到了頤和園裡的翠雲軒。當時，林彪的病已經很重了。楚成瑞記得當時頤和園的路不好，不適合汽車行走，大家只得用擔架把他抬進翠雲軒。

這一年是林彪1938年3月負傷以後，病得最厲害的時候，主要是怕冷、怕熱、頭痛、腰痛、失眠。一天到晚靜不下來，需要不斷地活動，一到晚上更厲害。他不睡覺，內勤都不可以睡覺，每天照顧他最少要20個小時，幾撥服務員都給弄垮了。他煩躁、折騰，服務人員也受不住了，主要是身體挺不住。

林彪病了，不能外出，不用車了，當司機的楚成瑞也就基本失業了。一天，領導找楚成瑞，說：「小胖，你別開車了，現在幾個內勤累得實在不行，看來只好讓你上了。」於是楚成瑞就改行做了內勤。

楚成瑞那時候年輕，做內勤盡心儘力，一天二十幾個小時都守著躺在床上的林彪。那時的林彪已病到極點了。他臉色慘白，瘦得皮包骨，連說名話的勁都沒有，一天到晚只能躺著，那個痛苦的樣子，楚成瑞看著也難受，林彪也特想動一動，可是不能坐也不能走，咋辦呢？楚成瑞抖他的手，抖他的胳膊，他就舒服些。

怕光-嫌手電筒的光太強

林彪平時很少說話，現在病了，說話就更少了，有時候一天也不說一句話。不睡的時候，就怔怔地睜著眼睛，像是在想事；心情好的時候，也與楚成瑞說幾句話，比如，問問楚成瑞家裡人的情況等等。

他住的房間是一間老屋子，裡面有不少用木料打的隔牆，上面還有雕畫和漆畫。可是，那種木料好像是樟木，有異香味，林彪受不了，只好請人把這些木隔牆拆掉了。屋子大了就顯得冷，又不能燒火爐，楚成瑞只好加了一個電熱棍，就是在一根瓷棍上纏了根電熱絲，通電就紅，散點熱。

因為怕光，他的房間裡掛了三層窗簾，人一進，好像進了山洞，眼睛好一陣都適應不了。白天進去楚成瑞都要打手電筒，林彪見了還嫌手電筒的光太強，楚成瑞還要把手電筒用布蒙上。老不見陽光不通風睡的被褥又換得不勤，床鋪就潮，楚成瑞就弄了兩套被褥，每天給他曬一套，後來又增加到三套，輪著曬，每天換。如果遇上陰天，就放在爐子上烤。

怕風-走路帶風挨批

為了給林彪治病，除了常有專家會診什麼的，他身邊還有一個醫療小組，北京醫院的周院長，一個護士，還有就是楚成瑞。楚成瑞管生活，周院長負責檢查，護士負責打針。

最苦的就算楚成瑞了。那時林彪吃飯、拉屎都在床上，怕的東西就更多了。不僅怕光，還怕水、怕風。為了這個風，楚成瑞挨過他兩次批。一次，他對楚成瑞說，以後你離我遠一點。楚成瑞問，我怎麼了？他說，你走得太快，你有風。後來，楚成瑞又忘了這茬，他又說，你又走得這麼急！再後楚成瑞就很注意了。

當時，他的女兒豆豆正在上小學，來看他。由於當時總是在黑屋子裡，見不到光，死靜死靜的，沒有一點兒生氣，小女兒要來，林彪當然很高興，他拉著豆豆的手直喊：「豆豆，豆豆。」豆豆要給父親跳個藏族舞蹈，因為怕風，豆豆只好隔著窗戶，在門外為林彪表演了一回。

林彪無論在什麼地方，夏天是不掛蚊帳的，他說是嫌憋得慌。可是，在頤和園那個地方，到處都是水和草，睡覺哪能不掛蚊帳呢？沒有辦法，只能給他打蚊子。打蚊子又不能帶風，楚成瑞就想了一個辦法，在長竹竿上用毛巾捆個糰子，用它一個一個地把蚊子捅死在牆上。

病得神經兮兮

因為怕光，林彪的房間裡面沒有燈，只有個檯燈是為了看體溫表用的。燈上面蓋了好幾層布，只留一道縫。因為他怕冷又怕熱，晚上睡覺要換三次被才能保持溫度的平衡。開始睡時，只蓋被罩；半夜時，要換毛巾被；早晨五六點，要換毛毯，換的時候相當麻煩，不能凍著他，先把要換的東西捲成卷，放在他的脖子下，然後，一點一點地往下撤蓋在身上的東西，撤一點，放一點，直到撤下原來的，放完新換的。每晚他要解兩次小便，一般是九點左右一次，淩晨一點左右一次，也是在床上，仍然不能凍著他。這樣折騰一夜，楚成瑞最多只能睡兩三個小時，直到他早上吃完早飯，楚成瑞才能再睡一會兒。不過，不到兩個小時，他又有事兒來了。

文章說，一個人再有權力、再能幹，一旦病倒在床上，他只能受人擺布。自從楚成瑞做了林彪的內勤，他誰也不要了，只要楚成瑞，那時，他可聽楚成瑞的話了，就像個小孩子一樣，讓他幹什麼，他就幹什麼；讓他怎麼幹，他就怎麼幹。

當時，據楚成瑞跟醫生接觸，給他吃的葯大都是穩定神經的，楚成瑞也發現他神經兮兮的。

把體溫看得比命重

林彪對自己的體溫很在意，因為體溫總是比常人要高一些，總是在三十七度以上。每次試表他都要問，一旦知道體溫仍然未降，他就顯得很不安。周院長給他解釋，這不是毛病，也沒用。

那天，楚成瑞突然想了一個好辦法，就找到周院長，周院長問什麼辦法？楚成瑞說，就用兩個表，一個表是死的，就定它個三十六度，另一個表是真的，在試表時，楚成瑞一邊看錶一邊把真表換成假表，不給他看真表，騙他。周院長說，這能行嗎？楚成瑞說，試試吧，他要求那麼高，一定要把體溫降到三十六度，誰也沒這個本事，反正屋裡面洞洞的，他自己也看不清。

不久，楚成瑞就試了一回。把表定在三十六度六，成功了，不過他有些納悶，一個勁地問：怎麼降得這麼快？楚成瑞一聽，壞了，「降」得太快他受不了。第二天就把假表的溫度改成了三十六度八。

就這麼一直騙了他一個多月，還真管用，他精神好多了。周院長也挺高興，說，小胖，你真行。

林彪那裡一直把體溫看得比命重，一旦體溫「隆」了下來，他也輕鬆了。一天，他對楚成瑞說，小胖，我想起來坐坐。楚成瑞扶他起來的時候，一看他，嚇了一跳，他躺著的時候，由於屋子裡太黑，鬍子看不出有多長，一坐起來，鬍子一搭拉，竟有半尺多長，楚成瑞一見就怔了。他見楚成瑞發怔，就問，怎麼了？楚成瑞說，你的鬍子……要不要把它颳了。他摸了摸，說，不行，颳了太涼。楚成瑞說，那就鉸一鉸，他答應了。

據說，後來葉群經常騙林彪。

很重的怪病

林彪那時還有一個毛病總也治不好，就是總要讓人抖他的手、胳膊。據楚成瑞長期觀察，打仗時，他一坐車，精神頭就來了。於是楚成瑞又想了一個辦法，弄個車，顛他！他不是要震動嗎？全身震不更好嗎？

楚成瑞先弄個中型卡車，在後面做了個帆布棚子，兩邊各有一個小窗戶，屁股開兩扇門，就像現在的大屁股北京吉普一樣。弄完了，就去動員林彪，說出去顛顛，可能舒服些。他不幹，堅決不坐。楚成瑞就說，你先坐坐試試，不行咱就不坐了。林彪說，好吧，試試，就交給你了。

楚成瑞讓警衛員搬上去一把籐椅，讓警衛員也弄個凳子上去坐，扶著林彪。安頓好了，楚成瑞就開車從廂紅旗一氣跑到了香山，又開了回來。那時，從廂紅旗到香山都是石子路，路面坑坑窪窪的，車在上面跑。就跟搖煤球似的。回來一問，林彪感覺不錯。第二天又顛，每天顛一趟。一直顛了不少日子，他的精神真的好了不少，後來竟能夠自己在院子裡面慢慢轉圈子。

文章說，林彪有一個戰勝不了的「敵人」，就是他自己身上的病。自從1938年3月閻錫山的兵給了他一槍後，他這一輩子就沒好受過，這一槍不簡單，它影響了林彪的一生。

林彪為治病，去過蘇聯。國內國外那麼多專家，都沒有給他治好，最後，他只好自己給自己開處方。一本醫書，他從東北帶到關內，又從關內帶到華中，最後從華中帶回北京，都讓他給翻爛了。他讓警衛員給煉過丹，自己搜集過偏方。聽說，在雙城他吃了自己開的葯，一下子休克了。聽說林彪病得最厲害的時候，他難受得拉著警衛員的手叫：「好兄弟，幫幫我吧！」

楚成瑞覺得林彪身體是有病的，有時還很重，也很怪。但他究竟得的是什麼病，楚成瑞說不上來。