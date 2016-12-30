百歲老婆婆活過1918年大流感的奧秘

每個人都希望自己年輕、健康、快樂、長壽，但能自自然然實現的卻很少很少。美國新澤西州的一位百歲老婆婆基本都包辦了，她98歲還自己開車去家族的企業上班，沒拉皮就看起來比實際年齡小幾十歲，真羨煞那些不惜花大錢在身上臉上動刀動槍的人。

2009年9月25日，美國新澤西州帕西潘尼市的一則消息透露，1909年9月24日生於新澤西州北部的艾絲翠德是瑞典移民之女，今年9月24日是她的百歲生日，她的感覺僅僅是：「這只不過是另外一天。」

百歲老婆婆的長壽秘密

艾絲翠德高中畢業後就開始工作，安於在銀行與律師事務所等地方當個小職員。按照現代人的說法，她絕不是個有遠大志向、有輝煌成就的「女強人」。但艾絲翠德有她自己的生活準則，她認為家庭和樂、保持溫馨氣氛是最重要的。她最大的滿足就是「每天起床後可以打扮妥當有地方去上班」，目前與兒孫一同任職於家族企業是她的最愛，她認為這樣能讓她不至於無所事事，並維持頭腦的靈敏。

67歲的兒子約翰‧松頓盛讚母親工作細心嚴謹。艾絲翠德則感謝兒子給她這份工作、送她上班以及對她很有耐心。其實，目前已經百歲高齡的艾絲翠德，一直自行開車上班到98歲。約翰常打趣地說：「怎能比媽還早退休！」

毫無疑義，這是一個快樂友善的大家庭，兒子透露艾絲翠德長壽的祕密是「與人為善」。正是這個「善」字，讓艾絲翠德成為1918年大流感倖存者。1918年，艾絲翠德才8歲，她目睹了父親與姊姊死於流感大流行，而媽媽和她卻安然無恙。

科學家追蹤1918年大流感倖存者

近年來，各種傳染病一波一波地向人類襲來，讓醫學家束手無策。數年前，科學家追蹤找到身為1918年大流感倖存者的艾絲翠德，並抽取了她的血液樣本。想用現代科學的手法找出這個家庭中父親與姊姊死於恐怖的流感，而她和媽媽居然不感染的原因。

其實《芝加哥論壇報》兒童版「你說我說」單元主持人西勒‧庫斯特先生在1963年給一位小讀者的回信，就已經解答了這個問題。

自庫斯特先生主持這個欄目十多年來，他收到不下上千封信，都在問「上帝為甚麼不獎賞好人，為甚麼不懲罰壞人」之類的來信。每當拆閱這樣的信件，他的心情就非常沉重，因為他不知究竟該如何回答這個問題。

1963年，庫斯特收到一位叫瑪莉‧班尼的女孩給《芝加哥論壇報》的信，信中寫道，她總覺得很疑惑，為甚麼她幫媽媽把烤好的甜餅送到餐桌上，得到的只是一句「好孩子」的誇獎，而那個甚麼都不做，只會調皮搗蛋的弟弟戴維卻能得到一個甜餅。她想問一問無所不知的西勒‧庫斯特先生，上帝真的是公平的嗎？為甚麼她在家和學校常看到一些像她這樣的好孩子被上帝遺忘了。庫斯特又遇到了難題。

正當他對瑪莉的來信不知該怎樣回答是好時，一位朋友邀請他參加在教堂舉行的婚禮。在新娘新郎互贈戒指時，兩人陰差陽錯地把戒指戴在了對方的右手上。牧師看到這一過程，幽默地提醒：「右手已經夠完美的了，我想你們最好還是用它來裝扮左手吧。」

「上帝讓你成為好孩子」的獎賞

牧師的幽默讓庫斯特先生茅塞頓開，回家以後，他以〈上帝讓你成為好孩子，就是對你的最高獎賞〉為題，立即給瑪莉回了一封信，這封信在《芝加哥論壇報》刊登之後，在很短的時間內，被美國及歐洲一千多家報刊轉載。從此以後，每年兒童節各家報紙都會出現這篇文章。

前幾年，科學家們抽取了1918年大流感倖存者艾絲翠德的血液樣本，想追蹤到她沒有被感染的真正原因。其實，現代科學可能永遠也找不到原因。而艾絲翠德兒子說的「與人為善」或是「上帝讓你成為好孩子，就是對你的最高獎賞」反而是真正的解答。