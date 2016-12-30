1929年冬季，考古學家裴文中在北平附近的周口店山洞內發現人類的骨骼，經過鑑定，認為這些骨骼是四十萬年前至五十萬年前的人類的遺骸。考古學家稱這些骨骼的主人為「北京人」。到了1964年，又在陝西省藍田縣發現人類骨骼，認定是屬於六十萬年前的人類，這些人則被稱為「藍田人」。

除了人類遺骸之外，考古學家也在1960年在河南安陽縣附近發現舊石器時代之遺物。舊石器時代(Paleolithic Age)在考古學上是以使用打製石器為標誌的人類文化發展階段，是石器時代的早期階段。一般認為這段時期在距今約250萬年前到約1萬年前。這個時期的人們主要是製造簡單的工具以作打獵和採集的用途，以中國周口店發現的北京人為例，據考究，他們使用石器和木棍來獵取野獸，並懂得採集果子來充飢。他們主要居住於山洞中，而在考古時，從其洞穴中發現木炭、灰燼、橈燒石、燒骨等痕跡，顯示當時的人們已掌握了使用火的技術，並會砍取樹木作燃料。由上述遺物可知，人類在中國大陸之活動，已經有很悠久的歷史了。

人類的石器時代進入後期之後即進入新石器時代，新石器時代(Neolithic Age)在中國大陸約在西元前七千年到四千年之間。在這個時期，先民的生活由游牧、游耕而轉入定居為主，石器以磨製為主，陶器在農業、漁獵及日常生活中占有重要的地位。

歷史學家將中國大陸新石器時代的文化分為「仰韶文化」、「龍山文化」及「安陽文化」，後者就是大家比較常聽到的「殷商文化」或「商朝文化」。殷商文化之後接著是「周朝文化」，中國的文化就是這樣從舊石器時代經過幾十萬年在黃河流域孕育發展，而演變成今天我們所身處的文化。以下將依序介紹各文化期中重要的文化遺物。

仰韶文化

所謂仰韶文化係指1921年由瑞典學者安德遜(J. Gunnar Anderson)於河南省仰韶所發現之文化遺物。其分布地區並不局限於河南省或黃河流域一帶，而是幾乎遍及中國大陸各地及長江流域以南地區。

仰韶文化時期約在西元前二千五百年到兩千年之間。這時期的陶器多為紅土所製，外面繪有幾何形狀的花紋，不過陶罐的下底部多留空白，未繪花紋。有些陶器是以紅白等色彩繪出幾何形圖案，因此又稱為「彩陶文化」。

中國文化藝術之源遠流長性，在仰韶文化陶罐上之圖案中，可以見到一些端倪。如由內而外的迴紋，演變為殷商銅器上極為普遍之「雷紋」。雷紋在中國現代設計的圖案中屢見不鮮。還有在商朝銅器上常見的「饕餮紋」，是以兩個類似兩個眼睛的圓點為代表，而這種以圓點作為裝飾圖案，在仰韶文化的陶器中甚為普遍。

龍山文化

1928年，中央研究院考古隊於山東省龍山附近發現一個史前文化遺蹟，此一文化遺蹟與仰韶文化全然不同，稱之為「龍山文化」。

龍山文化可以黑色陶器為代表，因此又稱為「黑陶文化」。龍山黑陶的特色除了顏色之外，尚以滾輪或車床製造，因此表面較為光滑細緻，乾燥時是用火烤而非自然之日曬，同時表面沒有花紋，但有凹凸狀之環繞帶紋出現。1974年在山東膠縣發現有蓋之器皿，證實後來演變成商代的有蓋銅器。

安德遜教授及中國之考古學者，曾在甘肅省發現類似龍山文化系統之陶器，但卻為灰陶所製造的。此外在山東省也發現屬於龍山風格之陶器，但卻有三角、圓形、捲曲等黑白色之圖案，此種設計與仰韶文化的彩陶似有相連之處。