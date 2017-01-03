華人循古老文明之路走向世界

圖文 | 伍德

據估計，中國2017年春節出境旅遊有望達600萬人次，之前它已連續4年成為世界第一大出境旅遊消費國。中國出境遊與國內遊人數或持續增長，有望在2017年超過美國，成為全球最大出境遊旅遊市場。 而在古時候，講究「父母在、不遠遊」的中國人是喜歡呆在家裏過安逸生活的。普林尼（Pliny）《自然史》（約西元23—79年）中提到， 「賽裏斯人（他文中的賽裏斯人有部分中亞人，但多指古代中國人）舉止溫文敦厚，但就像其樹林中的動物一樣，不願與人交往，雖然樂於經商，但坐等生意上門 而絕不求售。」在那時的絲綢之路上，駝隊絡繹不絕，但在這條古老的道路上把瓷器和絲綢帶向世界的，大多是歐洲探險家和阿拉伯商人。期間為數不多走向外邊世界的華人，如《西遊記》中唐僧的原型玄奘，竟然是偷渡出唐帝國前往印度取經的。隨著經濟的迅猛發展，當代中國人出境遊越來越頻繁，但是眾多的華人遊客中少部分人的一些不文明行為格外顯眼，如「不尊重當地風俗」、「隨地吐痰」、「無法控制說話音量」等不符合現代文明的行為，越來越引起所到國家民眾的反感。而在這個黃色大軍中，有一些特殊的華人與眾不同，他們深入一些非著名地帶，與當地人進行深入交流，而不僅僅為了購物或是和著名景點合影，他們瞭解當地現代和古代生活方式，並把華人傳統文化中好的部分及高素質的一面帶給世界。其中還有幾位著名旅行家通過認真研究，準備採用對各國古老文明開展考察等方式促進華人與世界的交流。

吳濤專門從事對世界各國古老道路的研究和發掘工作，他具有近三十年的戶外經歷，主要以徒步的方式走遍中國大地，並遊歷近六十個國家和地區；他提出世界十大古道的概念，被譽為中國當代的徐霞客（徐霞客是中國歷史上最著名的旅行家）。如今他聯合多名專業工作者，共同在美國創立國際古道聯合會，進行全球各國的線性文化遺產考察與挖掘工作，他們在全世界推廣國際化、標準化、智能化古道標識系統，以及人人可以輕鬆愉快參與的古道馬拉松專案，華人線上性文化遺產的挖掘、保護、應用等方面，被認為已經領先於世界。吳濤在美國波士頓自由之路上感概萬千，二百多年前，一艘滿載中國茶葉的東印度公司商船停靠波士頓灣，之後的傾茶事件演變成北美獨立戰爭，並誕生了偉大的美利堅合眾國，這次事件還間接導致日不落帝國的衰落和法國大革命，改變了整個世界的格局。為了探究事實，吳濤前往麻省理工學院，向著名的茶博士張興才先生查證，並計畫在這座美國最古老、最有文化價值的城市之一舉辦一次徒步形式的國際古道馬拉松活動，以把這段著名的歷史介紹給世界。屆時，將有大量華人前往，勢必成為當地一大盛事。 2016年初，吳濤還應邀前往日本，考察著名的世界文化遺產熊野古道。唐朝時，日本遣唐高僧空海和尚從中國回國後創立真言宗密教，高野山成為日本人心目中的聖地，並被認為是大和文化的原點。當前，國際形勢非常複雜，國與國之間的關係日漸緊張，吳濤認為：通過這些連接世界文明，鑒證歷史發展的古道進行國民之間的友好交往，有利於各國人民之間的瞭解和信任，還會緩解緊張局勢，切實促進世界的和平。華人中有一大批人在做著同樣的貢獻。

馬中欣是職業旅行家、探險家、攝影家、旅行作家，現任美國國家地理雜誌特約攝影記者。他曾兩次受國家海洋局邀請入選中國南極考察隊，前往南極中國長城站、中山站攝影考察，獲得重大成就。在三十餘年的旅行經歷中，他獨自一人到過全球190個國家和地區，足跡遍佈七大洲五大洋，行程百萬公里，徒步行走十萬公里。已出版《天涯歷險》、《冰裸南極》、《探險式環球旅行》等多部著作，被譽為中國第一位深入世界的探險旅行家。他對古道情有獨鐘，曾先後九次前往新疆等地考察絲綢之路。

2015年，中國著名文化學者宗同昌先生和常嘉煌先生領隊重走絲綢之路。他們由北京出發，途經哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、伊朗、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其、希臘、阿爾巴尼亞，到達義大利米蘭、阿爾巴尼亞、希臘、土耳其、格魯吉亞、阿塞拜疆、伊朗、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等11個國家，行程27000公里，歷時百天。活動對接沿途國家重要節點城市，進一步挖掘沿途的歷史遺存和絲路元素，深度推進各國博物館間的合作與交流，開展以中國茶、瓷、絲綢文化為載體的形式多樣的展示和推廣活動，並全程進行媒體記錄。 除了陸地，華人的探索也延伸到海洋。當年山東漢子翟墨為辦畫展走進美國大使館，但是被拒簽了，於是他開始自己的航海生涯，因為一位挪威老人告訴他：帆船是世界上最自由的工具，不用事先辦簽證就可以去任何國家。2016年，經過近一個月的海上航行，著名航海家翟墨領航的「2016重走海上絲綢之路」大型帆船航海活動船隊，圓滿完成航海壯舉，順利歸航秦皇島。

2015年5月27日，國際古道聯盟全球形象大使張志武先生、侯影倩女士兩位67歲的夫妻，開動自己的房車，從北京房山營地出發，踏上草原絲綢之路的萬裏征程。他們的目標是沿著絲綢之路到達歐洲，一路探訪各國的風土人情，這已經是他們的第三次歐洲之行了。

據悉，吳濤正在聯合一大批著名旅行家、探險家、企業家家、媒體人等，組建國際古道考察隊，目的是更加深入細緻地做好線性文化遺產保護，更好地促進民間的文化交流工作，同時把中華傳統文化的精髓部分介紹和展示給世界。