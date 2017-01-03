華州品味：第20屆Tasting Washington 活動一覽

編譯 Zita Lam

西雅圖首屈一指的葡萄酒和美食節將於2017年3月23至26日在城市的不同場地舉行。

擁有「鑑賞家」票 (The Connoisseur) 的市民將得到優先權出席一系列的活動，例如星期四的紅白派對、星期五的經典葡萄酒、星期六和日的盛大品嚐研討會，當然還包括門票到阿拉斯加航空里程計劃主辦的主廚舞台 (Alaska Airlines Mileage Plan Chef’s Stage) 和價值$200的鑑賞家禮品袋。鑑賞家票價為$570。

除了旗艦活動外，主辦方還為星期五的「農場午餐」系列增添了新鮮的場地，並在星期六和星期日早上在派克市場舉辦了一個全新的品嚐之旅。強勢回歸的主廚舞台將在為期兩天活動裡，與一眾主廚如Bravo’s “Top Chef” 第十季的冠軍、主持旅行頻道節目「36小時」的Kristen Kish，主廚Alum 和來自史坡堪市本土的Chad White 一同示範現場烹飪。而其他頂級本地和全國的名廚將會稍後公佈。

「在過去的20年裡，Tasting Washington 展示了我們區域中令人印象深刻的葡萄酒和烹飪人才。」Visit Seattle 總裁兼首席執行官湯姆諾沃克(Tom Norwalk)說，「在這段時間，Tasting Washington 在各方面都有所成長。從一天品嚐活動開始，到現在是一個為期四天的大型節目，每年都有更多的葡萄酒廠，餐館和市民參與。而活動的發展是對西雅圖，華盛頓州葡萄酒聯會 (Washignton State Wine) 和所有參與者之間合作關係的一個極好反映。」

「華盛頓州葡萄酒聯會今年有很多盛事，例如慶祝 Tasting Washington 20週年和其餘成功的收穫。」華盛頓州葡萄酒總裁史蒂夫·華納 (Steve Warner) 指，「這活動是慶祝我們行業和太平洋西北地區當地供應商持續增長的一個激動人心時刻，我們很高興去慶祝這個偉大的節目。」

Tasting Washington 體驗將持續四天，2017年節目包括以下內容：

3月23日 星期四

一個富享受性的慶祝活動由紅白派對開始，這特別的聚會將會在西雅圖海濱位置的餐廳展示多個華盛頓州酒莊的美酒和來自AQUA的美味佳餚。歡迎客人以高雅的紅或白色裝束出席這高端的晚上，此活動的門票價格為$175。

3月24日 星期五

一系列由本土廚師、農民和華盛頓州釀酒師合作策劃的農場特色活動，門票將於2017年1月開始銷售。而當天晚上，經典葡萄酒活動 (New Vintage) 將在西雅圖市中心的四季酒店舉辦，同場有名人廚師提供試味，多種類的華盛頓州葡萄酒和音樂，門票為$75。

3月25、26日 星期六及日

可謂本年度葡萄酒和美食節的高潮，這兩天將有頂級葡萄酒行業專家在西雅圖四季酒店帶領教育研討會，隨後在CenturyLink現場活動中心舉行一個超過235間華盛頓酒廠和近70家西北太平洋餐廳的品酒會。而今年會場品酒時間將會延長30分鐘。

為了一個更貼心和更舒適的品嚐體驗，阿拉斯加航空Visa Signature持卡人將被邀請到Grand Tasting的貴賓休息室，品嚐華盛頓美酒和美味的小吃。研討會的票價由$ 48起，視會議而定。

Grand Tasting票價如下：兩日VIP通票是$ 210，兩日普通入場券是$ 145，單日VIP通票是$ 165，單日普通入場券是$ 95，VIP通票包括額外的一小時的品嚐，一個VIP禮品袋和參觀由Muckleshoot賭場贊助的釀酒室。派克市場的Taste＆Savor Tours將在3月25日和26日的研討會之前的早上舉行，旅遊門票為$75。