新劇推薦

The Mick 衰女翻身

類型：情景喜劇

頻道：FOX

首播日期：1/1/2017

Mickey，聰明卻缺乏野心，總是在多份工作間遊走，志在找一份高薪低付出的職位。當她來到康涅狄格州探望姐姐與億萬富翁姐夫時，才發現他們因避免聯邦欺詐的指控而逃離國家，留下家裡一切讓Mickey負責。當中最不容易的可是照顧她姐姐的三個孩子：18歲的Sabrina、13歲的未來共和黨 Chip和7歲的書呆子 Ben。雖然在Mickey的一生中，從沒想過成為一位母親，而她三個看似不禮貌的姪子及姪女卻不知不覺地為她上了「責任」這一課。

熱播電影推薦

Collateral Beauty 最美的安排

類型：劇情

導演：David Frankel

上映日期：12/16/2016

作為 Will Smith 在2016年最令人期待的電影，有別他一向參演的作品風格，《最美的安排》帶給觀眾深層的感觸，思考愛、時間、死亡及人與人的距離。一個成功的紐約廣告界高層（Will Smith 飾）在面對一個巨大悲劇時決定退出生活。 雖然他的朋友拼命地與他重新聯繫，選擇與世隔絕的他通過寫信給愛，時間和死亡，在宇宙中尋求答案。 當他的筆記帶來意想不到的回覆時，他開始理解這些常數如何在一個完全活著的生活中互相聯繫，以及如何在最深的損失中重新探索意義和美麗的時刻。

新專輯推薦

Frank Ocean 《Blonde》

評分：87

風格：Alternative R&B

廠牌：Boys Don’t Cry

美國歌手Frank Ocean第二張專輯，於2016年8月份發佈，曾為iTunes Store和蘋果音樂上限時點播的專輯之一。對比Ocean先前的版本，這專輯巨有抽象實驗性，其中賣點包括邀請得著名歌手André3000，Beyoncé，Yung Lean和Kim Burrell作合唱嘉賓。而是此出版亦由Ocean一手包辦，發行後已成為多個國家點播第一位，第一周錄得了23.2萬的銷售額，受到不少評論家的廣泛讚譽。