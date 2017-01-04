「姚蘇蓉嫡傳弟子」 劉明珠專訪

（西雅圖晶晶專訪）劉明珠有「新姚蘇容」、「模仿天后」和「女版費玉清」的美譽。她的動人歌聲唱遍世界各地。

2014年，第一次隨台灣國慶訪問團來西雅圖，那次演出她模仿鳳飛飛，曾許下諾言，有機會來西雅圖演唱，一定要模仿姚蘇蓉，結果令粉絲等了她二年，她最感謝雲豹娛樂公司令她重遊故地。

踏娛樂圈

劉明珠1995年，參加日本煙草公司MILD 7在台灣主辦的全國歌唱比賽，近二千名參賽者中脫穎而出，榮獲第一名。之後她參加不同類型的歌唱比賽，屢獲殊榮，她笑言：家裏缺什麼，就報名參加比賽。

她曾參加張菲和費玉清所主持的「龍虎綜藝王節目」的模仿比賽，因為模仿姚蘇蓉聲名大噪。唱片公司錄制音片，都會在歌唱比賽中，找一些唱得比較好的歌手去錄唱片，她會模仿不同歌星演唱，如鄧麗君、鳳飛飛、蔡幸娟、蔡秋鳳等等，所以她灌錄不少唱片。後來學弟推薦她給張菲的「龍虎綜藝王」節目組，節目組的製作人問她：「你最擅長模仿哪位歌星？」她説了一大堆紅歌星的名字，然後她説：「有人覺得我的樣子和聲音有點像姚蘇蓉。」他們便讓她試唱姚蘇容的歌，她順口唱了幾句，製作人驚訝地大讚她的模仿，從來沒有人模仿姚蘇蓉如此神似。結果那集節目，電話響個不停，而當晚的收視率有18點，就這樣她開始踏入娛樂圈。之後，她成為該節目的固定班底，就算她不用上節目，也會收到通告，在「龍虎綜藝王」節目中，她站在評審員的後面，張菲也會常常提起她：「小姚蘇蓉」劉明珠。她的模仿如此栩栩如生連住在美國姚蘇蓉的女兒也有所聽聞。

亦師亦友

到了2000年，謝雷、青山、蔣光超、美黛、吳靜嫻、胡秀珠、楊小萍、劉明珠到馬來西亞開三王五后的演唱會。在記者會上她説：「很希望可以見到姚蘇蓉本尊」。結果姚蘇蓉真的來見她。大家都建議姚蘇蓉收劉明珠為徒弟，認為她倆很有師徒緣，個性也十分相似，那一刻，姚蘇容並沒有答應。不久，姚蘇容親自到台灣收劉明珠爲徒弟，她很客氣地對劉明珠說：「以後你把『小』改成『新』姚蘇蓉吧，就象馬師曾與新馬師曾一樣。『新』是一種傳承的創新，你不一定把我的歌唱得一模一樣，可是把我的歌發揚光大，重新演譯，讓更多人認識。」姚蘇蓉把她五十多首歌的歌譜贈給劉明珠，歌譜的饋贈象征她是衣缽傳人。他們不單止是師徒，而且是一對好姊妹，她們經常見面和旅遊，切磋歌譜，閒話家常。

用心學習

她慢慢發覺自己的唱歌技巧已到了瓶頸，為提高自己的歌藝，她拜過不同的音樂老師學習聲學，其中一個是莊奴老師，跟他學了一些說唱的技巧和一些新的唱法。劉明珠模仿姚蘇蓉早期、中期和後期三個階段都非常神似。為了不憑空的想像，她看姚姐給她的錄影帶，參考她怎樣唱歌，怎樣的服飾，怎樣的形態、再根據自己的研究加以改進，使它更加接近姚蘇蓉。

巡迴演出

十月份，「新姚蘇蓉」劉明珠參加在九龍灣國際展貿中心舉行「世紀好歌金曲」演唱會，她是團隊當中最小的一個，其中包括： 「蘋果花歌后」楊燕、「寶島歌王」謝雷、「小調歌后」孔蘭薰、「急智歌王」張帝、「磁性歌后」潘秀瓊、「抒情歌手」秦淮等。張帝在台上打趣地説：他們的年齡加起來超過五百歲。

令她印象最難忘的一次演出：每一年台灣政府會派出歌手慰問美國僑胞。2001年911事件發生後，訪問團本來決定取消來美國之行的演出。可是美國僑胞的反對聲甚大，尤其是水牛城的僑胞堅決不肯，因爲他們等了訪問團16年。訪問團的車到達水牛城，會長馬上跳上車説：「我們水牛城的僑胞真是三等公民。車上的團員都被他的話弄糊塗，然後他無奈地説：「第一等世界日報；第二等週末到朋友家聚會和打麻雀；第三等訪問團十六年，所以我們是三等公民。」訪問團逗留期間，僑胞對團員噓寒問暖，盛情款待。

她到過美國、加拿大和亞洲等地演出，來年她希望可以到歐州作巡迴演唱，把好聽的歌，帶給大家，重回美麗的時光遂道，用自己的歌聲寫日記。