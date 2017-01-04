成龍領銜主演 《鐵道飛虎》1月6日北美同步上映

新春賀歲動作喜劇《鐵道飛虎》，以成龍率領一眾男神如黃子韜、王凱、王大陸成為焦點，將於本周五(6日)全美同步上映。該片根據真實歷史改編，在1941年抗日戰爭期間，鐵道工人們利用自己的工作經驗成功阻擊日軍突襲，並為百姓的奪取生存補給。

故事講述太平洋戰爭爆發以後，穿過山東境內的津浦鐵路成為日軍在中國大陸最重要的戰略交通線之一。在津浦鐵路棗莊段周邊，一支民間抗日游擊隊正在活躍，而這隊是由棗莊火車站的幾名鐵路工人組成的，隊長叫馬原（成龍飾），是火車站的搬運工工頭。他們白天在日本人佔領並管理的火車站工作，晚上出來秘密活動，而且每位隊員都有特殊技能，通過一系列的爆笑的事情，把原本沉重的電影題材順利變成賀歲喜劇。

在《鐵》中成龍無疑地成為電影焦點，除了帶領「小人物飛虎隊6人組」一起對抗敵人，還將戲中角色賦予了超強的喜劇色彩，把角色完美地詮釋，間接帶動每個演員把自己的喜劇細胞發揮得淋漓盡致。喜劇經驗豐富的成龍，這次顛覆以往的喜劇作風，跟不斷創新的導演丁晟合作 ，帶給電影無限的歡樂感。

丁晟導演擅長從人物性格和故事上塑造喜感，過去的作品中可以看到他極具個人特色的幽默感。從2008年的《硬漢》、2010年的《大兵小將》、2011年的《硬漢2：奉陪到底》及2013年的《警察故事 2013》，這電影是丁晟第三次跟成龍合作，同時這也是他《解救吾先生》在影評界獲受好評後推出的第一部新片。

另外，《鐵》的演員陣容也不能忽視。集合「小鮮肉」的特色令電影在上映前已備受關注，據丁晟透露，這班年輕演員最初參與劇組時，還比較執著偶像包袱，但後來因電影裡太多互相嘲笑彼此的戲份，慢慢這種氣氛就傳到演員的生活裡，他們的喜劇天賦亦都被發揮出來。丁晟指成龍為了讓黃子韜鬆弛，總愛開他玩笑，說他唱歌跑調，而黃子韜可越叫越勇，越要唱歌給大家，成了片場的開心果。而在電影中，表現搞笑一面的黃子韜、化身神槍手的王凱和首演八路軍的王大陸成為了不少觀眾期待此片的重點。