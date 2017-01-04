溫哥華華裔小姐競選 4號王思思成4料冠軍

(溫哥華消息)由新時代電視主辦的「溫哥華華裔小姐競選2016」經已圓滿舉行，4號王思思成4料冠軍，囊括光彩奪目獎, 甜美笑容獎及夢中情人獎，亞軍由1號奪得，季軍為7號薛茹心。華姐后冠的光環，不但閃亮溫哥華會議中心的舞台，更照亮他人生命，因為新時代電視每年都捐出「溫哥華華裔小姐競選」的製作為不同的機構籌款，回饋社會，今年列治文醫院基金會成為華姐慈善晚宴的受惠機構，基金會主席孟詩娜(Natalie D. Meixner)特意向新時代集團主席馮永發先生致送感謝狀，衷心感謝新時代電視的慷慨支持，晚宴共籌得160萬元，資助列治文醫院病房大樓的重建計劃。

全城矚目的選美盛事，十位佳麗經過點石成金的特訓，變為令人眼前一亮的新星，釋放神奇的美麗魔法，擦亮今年的大會主題「眼前一亮、燃點美麗魔法」。大會銳意為觀眾打造一趟奇幻盎然的旅程，親睹那位佳麗成功走出台上的后冠迷宮，豔壓群芳。在不規則巨型屏幕的華麗場境中，首先由本地著名魔術師Olsen呈獻結合美女、火焰、舞蹈、火箭穿人等大型幻術，挑戰觀眾的眼晴，顛覆大家的想像。五分鐘目不暇給的奇幻轉移，魔術師最後從卷布中變出去屆華姐暨2016年國際中華小姐冠軍朱亞琳，Jennifer以炫目曼妙的舞姿正式揭開總決賽的帷幕。

香港慈善騷星級司儀王賢誌與本地知名節目主持人劉津介紹佳麗逐一登場，十位佳麗身穿色彩繽紛的名牌潮服踏上舞台，展示大都會的時尚格調。她們繼而變身魔法少女，在「美麗有心、 拯救地球」環節，與「型男家族」的帥哥，載歌載舞，以不同方法鼓勵大家遠離手機，打破低頭族的魔咒，去享受身邊美好的人和事，感受台上俊男美女的歡樂正能量。轉瞬間，舞台變為時光機，佳麗穿上中西合壁設計的旗袍，穿越舊上海的照相館，散發傳統的東方女性美。打破常規也是魔術引人入勝之處，有別於以往在泳裝環節進行訪問，大會安排佳麗在旗袍環節接受司儀的口才考驗，問題圍繞佳麗過往的親身經歷，有趣刁鑽的題目正給予佳麗發揮創意及急才。到才藝表演，佳麗各自盡騷看家本領，出身演藝世家的1號王譯斐，表演古箏演奏加芭蕾舞，交織出中西融和之美；2號鄭秀文熱愛運動，化身印度西施跳出寶萊塢舞，充滿勁度；3號潘美琦以一襲發光舞衣，蝴蝶展翅般一騷韓風舞姿，意態撩人；身為哥倫比亞及中國混血兒的4號王思思，先Rap一段再加上精彩的Hip Hop，多才多藝；5號喻子馨現是北京清華大學的工商管理碩士生，才貌雙全，帶來節奏感十足的杯子歌；年僅19歲的6號李雲珊是最年輕的佳麗，舞動逾三十呎長的幻彩長綢表演敦煌飛天，柔中帶剛，飛舞的彩帶凌空飛翔，贏得掌聲如雷；7號薛茹心畢業於上海音樂學院，用美妙的歌聲唱出經典的百老滙歌劇，悅耳動聽；8號石雲枝以魔術變身，配搭熱情奔放的拉丁舞，非常切合大會主題；舞功高強的9號吉蓁蓁，跳出超高難度的現代絲帶舞，飛躍翻騰盡顯她驚人的柔韌度，大獲好評；別小噓10號黃麗麗嬌小玲瓏，擊打日本太鼓時，拼出攝人的氣勢。

十位佳麗隨即合體施展同心魔法，跳出時下熱門的K pop 舞，與兩位型男家族的Jeffrey和 Chris大鬥舞技，激起微妙的化學作用，熱力四射令氣温急升。鏡頭一轉，佳麗已身穿迷人比堅尼，闖入「一千零一夜」裡面的神秘國度，借助阿拉丁神燈的力量，許下願望，希望大家有更美好的明天。其後，佳麗以鑲滿閃石珠片的高貴晚裝，華麗登場，令觀眾再度眼前一亮。

非凡盛典，當然有特別表演嘉賓「非凡哥」麥長青的壓軸演出，大開金口先唱出「舊歡如夢」，懷舊鬼馬的唱腔，令緊張的比賽氛圍霎時變得輕鬆鮮活。麥包繼而送上「友情歲月」及「花心」，獻唱「999朵玫瑰」時，十位佳麗同台演出，「非凡哥」更贈與每位佳麗一朵玫瑰，感謝她們為觀眾帶來一個意想不到的全新選美體驗。

今年佳麗的質素平均，於不同環節各領風騷，競爭相當激烈，全賴勞苦功高的大會評審團，包括專程飛來本市擔任評審的著名影星，近年積極參與慈善事業的謝玲玲小姐，影視紅星潘志文先生、藝術家愛新覺羅•毓嵉先生、加拿大殘奧乒乓球選手陳暹卿女士及2013年溫哥華華姐暨2014國際中華小姐亞軍鍾熠，決定今屆十一個獎項花落誰家。最後，得獎名單如下 :

冠軍 : 4號王思思, 哥倫比亞及中國混血兒，出生於哥倫比亞，芳齡22歲，身高：5’7″，剛於西門菲沙大學畢業，能操英語、國語、西班牙語、粵語。

亞軍: 1號王譯斐, 出生於中國南京，芳齡24歲，身高5’4″，職業：學生，夢想：和母親一樣成為優秀的電視節目主持人

季軍:7號薛茹心，出生於中國青島，芳齡25歲，身高：5’7” 畢業於著名的上海音樂學院

完美輪廓獎 : 7號薛茹心

最上鏡小姐: 1號王譯斐

晶瑩亮麗新星獎 : 9號吉蓁蓁

夢中情人獎: 4號王思思

才智出眾獎: 5號喻子馨

時尚美態獎: 1號王譯斐

光彩奪目獎: 4號王思思

甜美笑容獎 : 4號王思思

冠軍王思思隨即於明年一月初代表溫哥華出戰由TVB主辦，於馬來西亞舉行的「2017國際中華小姐競選」，Maria將揭開另一場國際選美的戰幔，力爭寶座，延續溫哥華的美麗魔法，為本市驕人的選美史再添佳績。