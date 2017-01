帥氣暖男胡渭康與你一起迎17年

By Staff

從80代人人也會唱的勵志歌曲「哪吒不怕海龍王,幼獅不畏虎和狼」,少有讚頌父親的歌曲「難敵過鐘擺,在你生命線,就像童年我那麼古怪」到唱著清晰旋律的愛情歌曲「沒有想不開,隨便去找一位來愛」這位身高六尺一、打扮時尚的型男是誰? 他便是當年憑《新紮師兄》主題曲成名的小虎隊成員之一─胡渭康 (William Hu)。

William 於1982年與梅艷芳同屆參加了第一届新秀歌唱大賽,當年的他乳臭未乾只有15歲,眾目睽睽之下演唱《萬里長城》。就這樣被華星看中簽約,以小虎隊出道。放1984年推出《忍著淚說GOOD-BYE》專輯。經過3年的火紅年代,至85年三子拆夥解散。之後他一直於馬來西亞、台灣、大陸之間登台演唱。1986年,他加入無綫電視主持節目和拍攝電視劇,後於1989年轉投亞洲電視。更與1989年亞姐萬綺雯和伍詠薇一起參與了William的代表作─《司機大佬》。他也是香港電視史上首個音樂節目《停不了的音樂》的主持人,亦曾出任中國選美節目的司儀。William 可以算得上是司儀界的鼻祖。可惜在三十歲那年,得知與自己共處多年的父母,原來竟是養父母,大受衝擊下,毅然放下演藝事業,離開香港定居英國。移民英國後到名店Giorgio Armani時裝店當售貨員,由低做起,因為工作表現出眾,短短數個月便極速升為名店主管,之後甚至被Dior挖角。

直至2009年,他年屆80多歲的養父母同時患上老人癡呆症(即腦退化症),而姐夫也不幸去世,姐姐亦患上癌症,為了照顧兩老,他便返回香港照顧他們。幸好愛得及時,趕及於養父胡瑞啟上月離世前,陪他走完人生最後一程。

同年重組小虎隊再踏舞台,並簽約大名娛樂,正式回歸樂壇。2012年1月,William以獨立身分復出樂壇,出版《Keep Going》專輯。而主打歌《頑童》則是他送給患上腦退化症的父母,以歌訴衷情。同年大名娛樂為他舉辦了《胡渭康你的回憶演唱會2012》。

於2014年重返娘家無線電視。最近他有份參演的《愛.回家八時入席》與《火線下的江湖大佬》收視均不俗,他直言為拍《八》劇不惜推掉海外登台工作,不過觀眾的反應令他覺得值得。多才多藝的William 除了不停的裝備自己,也懂得把握機遇。這位暖男曾透露信佛多年,一直致力修行,望做到菩薩心腸。今年年中還親自策劃商場慈善派物資活動,便獲老闆林建名、戴夢夢、邵音音、范振鋒及肥媽等到場支持。當天現場更播放了William特意錄製的歌曲《I will give my love to you》MV。

好了好了,說了那麼多,大家是不是很興奮也猜到了什麼呢?是的,這位長青樹型男大駕光臨西城聯同黃雅暖 (Angel Huang) 和方蕙芬 (Belinda Ho) 將於2017年1月8日(星期天) 下午4時至6時在Snoqualmie Casino 舉辦「胡渭康停不了的音樂會」。想聽William為你獻唱不同年代、耳熟能詳的動聽金曲,請迅速到以下售票處購買門票($15) ─西雅圖環球旅行社 206-381-9888 ;國際模型玩具 206-779-6363 ;陽光商店 206-343-2318。

Album

2012《唇愛》,《Keep Going》

1985《親親小天使歌集》

1984《華星影視新節奏》

1983《心債》