寒假將至，孩子們終於可以結束緊張的課業好好休息一段時間了，但家長和孩子都應該注意不要讓大腦也冬眠過久了。寒假雖然只有短短2至3周，但寒冷的天氣和溫馨的節日氣氛很容易讓人們迷失自我，忘記上一學年所學的寶貴知識。現代教育中心建議各位家長在假期中把教育和學習融入到日常休閒活動中，這樣孩子們既不會感到在校期間的壓力，也不會忘記所學的重要知識。

現代教育中心為不同階段的K-12學生量身打造的教學計劃，幫助同學們達成學業目標，從未放棄為孩子和家長找到與日常生活息息相關的新的學習方法。

以下是現代教育中心推薦的預防寒假知識流失的六種方法：

保持良好的閱讀習慣

首先，不用讓假期過多的空閒時間改變你的日常習慣。努力保持良好的閱讀習慣，每天都有固定的時間和孩子一起進行安靜的閱讀，可以看看學校要求的書籍，亦或是感興趣的書籍。閱讀可以在全家娛樂活動後的休息時間進行。

活動起來

保持適量的體育運動可以提升大腦的工作效率，比如加強記憶功能和集中注意力。任何對心臟有益的運動都會惠及人的大腦。請根據天氣狀況調節孩子的活動地點是戶外還是室內。

玩玩桌遊

桌遊可以從注意力，視覺和感知三方面鍛煉每一位玩家的神經系統。拼字遊戲，三國殺和大富翁都是經典的家庭式桌遊。此外，拼圖也不失為一項鍛煉智力的遊戲。

參觀博物館

在你的閒暇時間里，參觀博物館是一個完美的有教育意義的親子活動。如果你有時間做研究，找一個與你孩子的課業有關的主題博物館。為你的孩子充實相關課外知識，增加見識。

參與手工製作

不要圖輕鬆利用電視機和遊戲機來打發時間，在空閒的假期和你的孩子一起來完成一項手工製作吧。Pinterest為家長提供很多與孩子課業相關的手工製作教程。不僅僅可以讓孩子在懶散的假期忙碌起來，讓孩子們鍛煉動手能力，也可以製作出有個性的裝飾品為全家帶來快樂。

合理安排並檢查暑期作業

不用等到假期最後一天才開始做暑假作業。不論學校是否有給孩子佈置作業，家長都應該為孩子安排一個合理的鞏固學習在校知識的日常課程，避免孩子忘記重要的課堂內容。這樣，你的孩子能更好的為一月份的新學期做好準備。

幫助你的孩子超越現有的學業目標是我們的職責，現代教育中心(Best in Class)教育機構為您提供豐富的個人定制課程和多樣的指導選擇。保證你的孩子在這一學年可以掌握足夠的學習技巧。更多信息請登錄：www.bestinclasseducation.com 或者免費致電我們1-888-683-8108。