福特取消墨西哥建廠計劃 墨西哥比索跌至歷史新低

福特汽車表示將會取消價值16億美元在墨西哥建廠的計劃，而會斥資7億美元擴大在美國密歇根州原有的工廠，並創造700個工作。

福特表示，由於小型轎車銷售量的下降，該公司需要重組來更有效地利用既有的設施。福特汽車執行總裁菲爾德表示，由於該公司的小型和中型車的銷售下降，取消在墨西哥建廠計劃部門原因是與「全面利用現有設施的能力」 有關。菲爾德還表示，這也是對特朗普在美國創造的商業環境投了信任票。

美國候任總統特朗普曾經針對福特以及競爭對手通用汽車在墨西哥生產製造車輛提出了批評。特朗普近日在推特上批評通用汽車在墨西哥製造雪佛蘭‧克魯茲(Chevy Cruze)汽車，並以免稅形式在美國車行出售。

不過通用汽車表示，該公司大多數克魯茲汽車在美國製造。公司發言人表示，只有占很小比例的兩厢轎車在墨西哥製造。

如今福特把原計劃在墨西哥斥資的16億美元的一部分轉到密歇根的工廠，創造700個工作機會，建造電動車。然而福特不會完全放弃放棄在墨西哥的車輛生產，而是將會把福克斯車型的製造轉到當地原有的工廠以增加利潤。

其他可能受到特朗普威脅的公司包括亞馬遜、波音公司和梅西百貨。

但是特朗普是否能有選擇性地懲罰個別公司還有待觀察。特朗普公司所得稅改革的一部分也包括對於外遷生產公司的懲罰。這一舉動將面臨來自各個行業的反對。

《紐約時報》一周前報道，特朗普稱那些在中國等國家進行生產的公司是經濟叛徒，威脅用高關稅懲罰一些公司，除非他們把生產崗位轉移到美國。

紐約時報稱，「全如果特朗普要兌現這樣的承諾，那麽他不僅要拿自己的品牌開刀，還有女兒的品牌。」

特朗普1月2日晚發推稱「感謝福特取消墨西哥建廠計劃，在美國增加700新工作崗位。這只是一個開始。」

「這只是一個開始」似乎暗示福特的「悲劇」將會成為常態，市場恐慌蔓延使得墨西哥比索遭到重創。

墨西哥80%的出口目的地是美國。Zerohedge稱現在看來，墨西哥總統應考慮勸阻其他海外公司跟風取消墨西哥投資。墨西哥80%的出口目的地是美國。

「目前很多問題都在緊要關頭，自1999年來墨西哥將近46%的海外直接投資都來自美國」，瑞信拉丁美洲首席經濟學家Alonso Cervera說道，「投資者會非常關心還有其他哪些公司會做出（和福特）相同的舉動。」

這些受到政治壓力的公司所遭到的損失也反映出墨西哥經濟可能會遭到的重創。彭博調查經濟學家對2017年GDP增長的中位數預測已從特朗普當選前的2.3%下調至1.7%。

彭博經濟學家認為，墨西哥去年低迷的經濟很可能會延續，2017年經濟前景仍不容樂觀。

墨西哥比索的疲軟有利淨出口。但若墨西哥美國雙邊貿易協定受到來自貿易保護主義的壓力，可能會阻礙墨西哥出口。高油價同樣有積極作用，但也受到產量减少和墨西哥石油公司諸多問題的限制。