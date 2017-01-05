英歌手佐治米高聖誕節猝逝

(編譯Zita) 著名英國唱作歌手佐治·米高 (George Michael) ，在聖誕節當日早晨，被發現倒斃在家中，死亡原因證實為心臟衰竭，終年53歲。

發現屍體的是佐治男朋友法迪·法瓦茲 (Fadi Fawaz) ，他告訴電訊報(The Telegraph) ：「我們約好了去吃聖誕午餐。我到達他的家準備叫他起床時，發現他平靜地躺在床上，那時候他已經離去。」

「最近所有事都顯得非常複雜，但佐治期待聖誕節，我也是」法瓦茲續，「現在一切都毀了，我想讓人們記得他的為人，他是一個美麗的人。」

在一眾崇拜者眼中，佐治擁有英國流行音樂最美麗的靈魂之聲，他在20世紀80年代出現在音樂舞台上後贏得了一群粉絲，他的享樂主義生活方式讓他成為流行標誌，而過去一年裡，他一直保持低調的公眾形象，曾被傳出有使用海洛因習慣，他的律師和警察否認他的死亡原因為毒品導致心臟衰竭。

在2014至2015年間，據說佐治染上可卡因毒癮之後，在瑞士花了一整年的時間及約每月19萬英鎊進行療程，佐治發言人說，他沒有進行康復療程，只是「在歐洲花一些時間」並正在「延長休息」。

他的前伴侶肯尼·高斯(Kenny Goss) 稱他為「非常善良和慷慨的人」。在一份聲明中，他說：「我很遺憾，我親愛的朋友和摯愛佐治·米高已經離去…他是我生活中重要的一部分，我非常非常喜歡他，他是一個非常善良和慷慨的人…」